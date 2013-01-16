الأهلي المصري يرغب في التخلص من عماد متعب آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

قام مدير جهاز الكرة بالأهلي المصري سيد عبد الحفيظ بمعاقبة مهاجم الفريق عماد متعب بخصم خمسة آلاف جنية من مستحقاته المالية، بسبب تغيبه عن المران اليوم الثلاثاء دون إذن مسبق.



وعلمت "العربية.نت" بأن إدارة الأهلي ترغب في التخلص من عماد متعب بسبب مرتبه السنوي المرتفع، والذي يقدر بـ"4" ملايين جنيه، لاسيما وأن مشاركته مع الفريق محدودة، إضافة إلى تعاقد الفريق مع المهاجم أحمد عبد الظاهر والذي سيكون في هجوم الفريق مع المهاجم محمد ناجي الشهير بـ"جدو".



من جانب آخر استبعد الجهاز الفني اللاعب حسام غالي كابتن الفريق من القائمة الإفريقية وهو ما كان متوقعا بسبب عدم عودة اللاعب إلى الملاعب إلا مع نهاية الموسم الجاري للإصابة التي يعاني منها وإجرائه جراحة الرباط الصليبي.