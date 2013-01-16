الإسباني سريخيو لوبيز مدرباً للأخضر السعودي بديلاً لريكارد آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - طارق القويفل

عيَن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء الإسباني سيرخيو لوبيز مدرب المنتخب السعودي للشباب بديلاً للهولندي فرانك رايكارد والذي أقيل من منصبه اليوم الإربعاء، بعد تصويت أعضاء الاتحاد بالأغلبية على هذا القرار وذلك في اجتماع عُقد ظهر اليوم، بعد النتائج المتردية للمنتخب السعودي إبان إشراف ريكارد على المنتخب السعودي.



وناقش اتحاد كرة القدم في الاجتماع عددا من الموضوعات كان من أبرزها مشاركة المنتخب السعودي المقبلة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة للنهائيات التي ستقام في استراليا صيف عام 2015.



وتأتي تلك القرارات، بعد الإخفاقات التي لحقت بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفترة الماضية، كان آخرها خروجه من بطولة كأس الخليج 21 والمقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.



كما قرر الاتحاد تعيين سلمان القريبي مشرفاً على المنتخب السعودي الأول.