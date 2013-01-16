الاتحاد المصري يؤكد تمسكه بالأمريكي بوب برادلي آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

نفى نائب رئيس اتحاد الكرة المصري حسن فريد ما تردد عن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد قريبا لتقييم المدير الفني للمنتخب بوب برادلي بعد الخسارة من غانا وكوت ديفوار وديا في الإمارات العربية المتحدة.



وقال فريد المتواجد حاليا في مدينة دبي لـ"العربية.نت": "المنتخب الآن في مرحلة تجارب ولا يمكن أن نقيم برادلي من خلال لقاءات ودية، وأرى أنه يسير بخطوات واثقة وسيصل إلى المجموعة المتجانسة من اللاعبين الذين سيخوضون باقي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل".



وأشار فريد إلى أنه عقد اجتماعا مع المدرب الأمريكي بعد مباراة كوت ديفوار، وأكد له دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة، وطالبه بعدم الالتفات للشائعات التي تهز ثقة الجهاز الفني بنفسه.



وأضاف: "من الطبيعي أن نخسر من غانا وكوت ديفوار، لأنهما أكثر جاهزية ومكتملي العدد بلاعبيهم المحترفين، كما أنهما جاهزين لبطولة أمم إفريقيا بعكس المنتخب المصري الذي يواجه ظروفا صعبة، ويكفي أننا نلعب مبارياتنا الودية خارج مصر والدوري متجمد واللاعبون غير جاهزين بالدرجة الكافية، ولكني واثق أن المنتخب سيكون أكثر جاهزية قبل تصفيات المونديال".