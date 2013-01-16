الظاهرة رونالدو جاهز لتمثيل منتخب السامبا آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

أبدى نجم كرة القدم البرازيلي السابق لويس نازاريو دي ليما الشهير برونالدو استعداده التام للدفاع عن ألوان منتخب بلاده خلال النسخة العشرين من منافسات كأس العالم التي تستضيفها بلاده.



جاءت تصريحات الظاهرة خلال حضوره حفل "الحركة من أجل عالم أفضل" الذي أقامته شركة كومبانيه دي بيبيداس داس أمريكاس "أمبيف" والذي أقيم في مدينة ساوباولو البرازيلية، بحضور وزير الرياضة البرازيلي ألدو ريبيلو، إضافة إلى لويز فيلبي سكولاري المدير الفني للمنتخب البرازيلي، فضلاً عن رؤساء بعض الأندية.



وبحسب صحيفة "تيرا" البرازيلية، فقد أعلن رونالدو -مخاطباً المدير الفني لمنتخب بلاده- عن جاهزيته للمشاركة مع منتخب السيلساو خلال الفترة المقبلة، وذلك على سبيل المزاح، بعدما نجح في التحدي الذي واجهه على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وفقد 17 كيلو غراما من وزنه، ضمن فعاليات برنامج الواقع الذي يشارك فيه بالتلفزيون البرازيلي، والذي يعتمد على مسيرته لإنقاص وزنه من خلال برنامج غذائي وتدريبات بدنية قاسية التزم بها على مدار الشهور الثلاثة.



ولم يتردد سكولاري بالإجابة على رونالدو، حيث رحّب بذلك قائلاً: "بالتأكيد نعم"، مشترطاً أن يفقد فقط اثنين أو ثلاثة كيلو غرامات أخرى.



واعترف سكولاري مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم بصعوبة إعداد قائمة المنتخب البرازيلي المعنية بالتوجه إلى إنكلترا في شهر فبراير المقبل، وذلك بسبب وجود لاعبي البطولة البرازيلية في فترة التحضيرات التي تسبق انطلاق الموسم هناك، في الوقت الذي توجد فيه أندية الشرق الأوروبي في نفس الوضعية.



وحدد سكولاري في وقت سابق يوم 22 كانون الثاني/يناير الحالي كموعد للإعلان عن التشكيلة التي ستواجه المنتخب الإنكليزي ودياً في الثاني من شباط/فبراير في لندن.



وأشار سكولاري الذي خلف مينيزيس في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أنه قد أعد يملك قائمة اولية تضم نحو 40 لاعباً، مؤكداً بأن جميع اللاعبين في البرازيل وخارجها الذين يمكن أن يكونوا مفيدين للمنتخب وأن يساهموا في نتائج جيدة، سيتم استدعاؤهم".



واختتم المدير الفني للمنتخب البرازيلي حديثه قائلاً: "إن لاعبين في سن 30 و31 او حتى 33 عاما يستطيعون بكل سهولة ان يخوضوا كأس العالم"، في إشارة فيما يبدو إلى إمكانية استدعاء نجوم المنتخب رونالدينيو وكاكا.