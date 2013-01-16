الفئران والقوارض تستوطن عدداً من أشهر الملاعب الإنكليزية آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: دبي - إبراهيم عمر

كشف تقرير نشرته هيئة البيئة والصحة الإنكليزية حول واقع ملاعب الفرق العشرين المشاركة في الدوري الممتاز عن مفاجآت غريبة، تمثّل أبرزها في وجود أعداد كبيرة من الفئران والجرذان في ملعب "أولد ترافورد" الخاص بنادي مانشستر يونايتد متصدر جدول ترتيب الدوري.



وحرصت الهيئة على القيام بجولة تفتيش مفاجئة شملت ملاعب جميع الفرق المشاركة في "البريمر ليغ"، بهدف التعرف على الحالة الصحية لتلك الملاعب، ومدى تطبيق الأندية التي تملكها للمعايير الواجب اتخاذها فيما يتعلق بصيانة وحماية الملاعب.



ومن خلال البحث الأولي للملاعب العشرين تبيّن أن ملعب "أولترافورد" هو الأسوأ من حيث الحالة الصحية، إذ تم اكتشاف فئران وقوارض أخرى، نتيجة غياب النظافة، وهو أمر قد يعرّض النادي لغرامات مالية في حال استمرت المشكلة في الفترة القادمة.



وحرصت الهيئة على القيام بحملة التفتيش الجديدة في أعقاب ملاحظة وجود فئران خلال بعض مباريات الدوري الإنكليزي خلال الأشهر الماضية قبل أن تتفاقم المشكلة مع بداية العام الجديد، وفقاً للصحف البريطانية، التي أبدت قلقها على سمعة أنديتها بفعل النتائج التي توصل لها التقرير.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الأسباب الرئيسية لغزو الفئران لبعض الملاعب الإنكليزية هي عدم الاهتمام بالنظافة بالدرجة الأولى، بالإضافة لعدم فعالية أنظمة التهوية وتصريف المياه، فضلاً عن ترك بقايا المأكولات من قبل بعض الجماهير خلال المباريات.



ولفتت الصحيفة إلى أن الملاعب الخاصة بأندية مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتشلسي وفولهام وكوينز بارك رينجرز وريدينغ وساوثهامبتون وستوك سيتي وسوانزي سيتي ووست هام، تراوحت حالتها ما بين السيئة والمتوسطة، وألزمتها الهيئة بمعالجة المشاكل الخاصة بها بشكل فوري.



وفي المقابل بدت ملاعب أندية أرسنال وايفرتون وليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل ونوريتش وسندرلاند وتوتنهام وويغان وويست بروميتش، في أوضاع ممتازة ولم تعاني من أي مشاكل، وفقاً لما أظهره تفتيش هيئة البيئة والصحة.



يذكر أن ملعب "أولترافورد"، أو "مسرح الأحلام" كما أطلق عليه نجم مانشستر يونايتد السابق بوبي تشارلتون، يعد ثاني أكبر ملعب من حيث سعة الجماهير في إنكلترا، بعد ملعب "ويمبلي" الشهير، حيث يتسع لـ76 ألف متفرج، وقد مرّر أكثر من 100 عام على إنشائه.