تعالوا إلى كلمة سواء آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

دخل الإعلام الرياضي شريكاً في الأسباب التي طبعت مشاركتنا في دورة الخليج الـ21 التي توشك على إسدال ستارة الختام بعد يومين في البحرين بالإخفاق.. والفشل، ولم يكن إعلامنا الرياضي يستحق هذه التهمة لولا إنه رفع لواء التعصب للأندية المفضلة ونصب مهرجانا للألوان وأسهم في الشطط من خلال الكثير من الصفحات الرياضية وأيضاً البرامج الكثيرة والمتعددة في الكثير من المحطات الرياضية الفضائية..



لقد تورطت تلك البرامج والصفحات في إثارة العديد من القضايا والحوارات الخارجة على قانون الحياد والعقلانية وأدب الكلمة النظيفة.. وجنحت إلى الصراخ والإمعان في الإساءة إلى المنافسين من الأندية الأخرى.. وبرز التحيز.. والتعصب لبعض الأندية واللاعبين وخلت الحوارات من المنطق.. والبراهين.. والتناول السوي..



والمؤسف أن معظم تلك البرامج التلفزيونية أو الانتقادات في بعض الصحف جاءت من أسماء إعلامية معروفة.. ومع ذلك لم ينجح أحد!! وظلت التراشقات مثار سخرية من الإعلاميين الأشقاء في دول الخليج المشاركين في تلك البرامج.. ومن ثم أصبحت مثار تندر الجميع في كل الملتقيات والمناسبات أثناء أيام الدورة!!



ورغم أن كل تلك البرامج الفضائية تم تقديمها بمناسبة دورة الخليج إلا أن معظم الحوارات وعلى مدار كل الحلقات كانت تتناول الحديث عن الأندية السعودية واللاعبين والألقاب الفالصو والنجاحات الوهمية.. وعراك ما بعده عراك وكأننا في حراج بيع السيارات القديمة!!



وكنا نتمنى أن يظهر الإعلام الرياضي السعودي بشكل ناجح.. وبأسلوب رصين.. وأن تكون الحوارات عن واقع حال منتخبنا في الدورة بعيداً عن التعصب للأندية وبعض اللاعبين.



وخسارة الأسماء اللامعة لبعض الإعلاميين الذين شاركوا في هذه الزفة وأساءوا للإعلام الرياضي السعودي فجاجة.. وترنحاً.. وسقوطاً.. على مرأى ومسمع من مقدمي تلك البرامج الذين كانوا يباركون ذلك السقوط ويفسحون أمامه طريق الاستمرار!!



وإلى جانب كل هذا فإن النقد مطلوب ولا بد أن نحتفي به متى ما كان هادئاً.. وعقلانياً.. وبعيداً عن الانفعال والتشنج.. ولا يخضع للميول.. ويجافي مهاجمة الآخرين وقذفهم..



إننا في حاجة ماسة إلى كلمة سواء تعيد للإعلام الرياضي السعودي قامته.. وهامته.. بعد أن سقط هذا الإعلام الرياضي مثلما سقط منتخبنا!!



ستار



•• رغم كل الذي قيل.. وما سيقال.. يظل / فهد الهريفي/ موسيقار الكرة السعودية وأفضل لاعب أنجبته الملاعب السعودية.. ولا يمكن شطب تاريخه الحافل.. والمشرق.. وهو صاحب فكر رياضي ناجح.. ومتألق..!!



•• قال الكابتن الكبير خليل الزياني في إحدى الزميلات عندما سئل عن دور الإعلام في خروج المنتخب من منافسات خليجي 21 (إن الإعلام ينقل ما يحدث فقط فإن كان هناك عمل جيد فالكل سيشيد به ولكن حدث العكس من ريكارد)!! صح لسانك يا زياني!!



•• وقال الأسطورة الأوحد / ماجد عبدالله / : (إن ريكارد تجاهل اختيار نايف هزازي ومحمد نور.. وأضاف أن من أتى بريكارد كان لمصلحة شخصية وليس لمصلحة الوطن ولدي معلومة مؤكدة عن ذلك الشخص وأهدافه)!! معقول يا كابتن؟!



•• تجاوز اختيار اللاعبين الذين شاركوا في منتخبنا بدورة الخليج عددا طيبا من اللاعبين الجاهزين مثل: محمد نور، حسن معاذ، إبراهيم غالب، نايف الهزازي، حسين عبدالغني.. وتم اختيار بعض الذين يلازمون دكة الاحتياطيين في فرقهم، أو أصحاب المستويات المتواضعة.. ولا حاجة لذكر الأسماء!!



•• جاء بطلب عاجل بواسطة الهاتف.. وظل صامتاً لا يقدم.. ولا يؤخر!! فعلاً الدنيا حظوظ!!



•• في استفتاء الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم.. جاء الإيراني مهدي مهدافيكيا أولا ثم مواطنه مهدي رحماتي ثانيا.. وحل ياسر القحطاني ثالثاً.. ومحمد نور رابعاً.. والعراقي أحمد ياسين خامساً!! غريبة يا اتحاد التاريخ والجغرافيا!!



**نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية

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