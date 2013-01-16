ضعف اللغة الإنكليزية يتسبب في سحب رخصة الأرجنتيني تيفيز آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: لندن - د ب أ

تعرض المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز نجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لسحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر، بسبب تعثره في فهم اللغة الإنكليزية.



وذكرت صحيفة "ذي مانشستر ايفينينغ نيوز" اليوم الأربعاء أن اللاعب "تجاهل عن غير قصد العديد من الخطابات التحذيرية التي وصلت إليه من قبل السلطات في لندن، بعدما تجاوز تيفيز السرعة المحددة للسير في نوفمبر الماضي/تشرين الثاني.



واستند محامي تيفيز أمام محكمة بمانشستر إلى "أنه فهم كلمة شرطة، لكنه لا يفهم كلمات أخرى أكثر تعقيدا. وفي الرسائل لم تظهر أبدا كلمة شرطة".



وبعد تأخره في الرد على الخطابات التحذيرية، قررت محكمة مانشستر سحب رخصة اللاعب لمدة ستة أشهر مع تغريمه 1540 جنيه إسترليني (2462 دولار).



وتلقى تيفيز، الذي قضى سبعة أعوام في الدوري الإنكليزي، تحذيرا في نوفمبر 2012/تشرين الثاني، بسبب قيادة سيارته الهامر بسرعة زائدة، وبرخصة أرجنتينية لا يتم الاعتراف بها في بريطانيا.



ويتحتم على اللاعب خوض حصص تعليم قيادة للحصول على رخصة قيادة إنكليزية، في مايو المقبل/أيار، عندما تنتهي فترة عقوبته التي جرى سريانها منذ نوفمبر الماضي/تشرين الثاني.