عيسى بن راشد يحمل مسؤولية هزيمة البحرين ضد العراق للمهاجمين آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: المنامة - د ب أ

حمل الشيخ عيسى بن راشد الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية مسؤولية الهزيمة التي تعرض لها منتخب البحرين، مضيف "خليجي 21" بالمنامة على يد المنتخب العراقي في المربع الذهبي، للمهاجمين معتبرا أنهم "تفننوا منذ انطلاق البطولة في إهدار الفرص وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة الفريق لبلوغ النهائي".



وقال الشيخ عيسى، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحافية للإعلاميين بفندق الديبلومات: "شاهد الجميع الكم الهائل من الفرص التي يضيعها لاعبو خط الهجوم في منتخبنا منذ أول مباراة حتى الدور نصف النهائي، وأظن أن الهجوم خذلنا في مباراة العراق ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا.. وفي كرة القدم عندما تهدر فرصا بتلك الطريقة فإنك تدفع ثمن ذلك غاليا.. فريقنا في الشوط الثاني كان جيدا ومتمكنا لكننا فشلنا في التسجيل".



وتابع "في النسخة الحالية من كأس الخليج عشنا وضعيات صعبة حيث تعاقدنا مع المدرب كالديرون في وقت وجيز، ولم يكن المجال فسيحا أمامه ليستعد جيدا للبطولة، ولكن رغم ذلك فإنه نجح في تطوير أداء خطي الدفاع والوسط، ولكنه لم ينجح في تحسين أداء المهاجمين، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من المهاجمين هم شباب ويحتاجون إلى مزيد من الخبرة والتوجيه وأنا لا ألوم المدرب لأن الوقت لم يكن في صالحه".



وحول ترشيحاته للفريق الأقرب لتحقيق اللقب بين منتخبي الإمارات والعراق، قال عيسى بن راشد: "التوقع صعب جدا لأن كلا المنتخبين قدم مستويات أكثر من جيدة في هذه البطولة وكل منتخب يمتلك نقاط قوة كثيرة ترجح كفته، فمنتخب العراق يمتاز بخبرة لاعبيه ومنتخب الإمارات استفاد كثيرا من الإمكانات الفردية والمهارية للاعبيه الشباب الذين ينتظرهم مستقبل كبير وبالتالي فالحظوظ متساوية بين المنتخبين".