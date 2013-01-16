كأس إسبانيا الريال يعبر بلنسية ويقترب من نصف النهائي آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: مدريد - د ب أ

عبر ريال مدريد الاختبار الأول له في مواجهاته الثلاث المتتالية مع بلنسية وحقق فوزا ثمينا 2/صفر على ضيفه اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، ليقطع شوطا كبيرا على طريق التأهل للمربع الذهبي في البطولة.



ويلتقي الفريقان ثلاث مرات في غضون تسعة أيام فقط، حيث يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، ثم يلتقيان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في إياب دور الثمانية لمسابقة الكأس.



وأنهى الريال الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدف سجله الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 37، ثم عزز الفريق فوزه بهدف من نيران صديقة في الشوط الثاني، حيث سجله اللاعب المكسيكي أندريس جواردادو نجم خط وسط بلنسية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73.