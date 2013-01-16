12 لاعباً يغيبون عن الدوري الإسباني للمشاركة في أمم إفريقيا آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: الجزائر - مراد حاج

لن يتأثر الدوري الاسباني كثيراً من رحيل اللاعبين الأفارقة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة بدولة جنوب إفريقيا من 19 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 10 فبراير/شباط القادم، إذ وبخلاف باقي الدوريات الأوروبية الكبيرة فإن "الليغا" لن تفقد سوى 12 لاعباً إفريقياً خلال فترة إجراء البطولة الإفريقية.



ويُلاحظ على القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في الدورة النهائية لـ"كان 2013" تواجد أسماء 12 لاعباً ينشطون بالدوري الإسباني، بدرجتيه الأولى والثانية، ومن بينهم ستة نجوم عرب، وهم كل من الجزائريين سفيان فيغولي ( فالنسيا) و مدحي لحسن ( خيتافي) و لياسين كادامورو ( ريال سوسدياد) و عامر بوعزة ( راسينغ ساتندير). والمغربيين عبد العزيز برادة ( خيتافي) و يوسف العربي ( غرناطة).



وكان من الممكن أن يكون عدد العرب أكثر لو لم يتأخر متوسط ميدان فريق غرناطة، الجزائري حسن يبدة في التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الميادين 10 أشهر كاملة، ولو لم يستغن المدرب التونسي سامي الطرابلسي عن جناح نادي أتليتكو مدريد، عبد القادر الوسلاتي، في آخر لحظة بعدما كان ضمن قائمة أولية بـ25 لاعبا.



بالإضافة للجزائر والمغرب، ستعتمد أربعة منتخبات إفريقية أخرى على لاعب واحد على الأقل من الدوري الإسباني خلال المسابقة القارية.



وهي غانا بلاعبين اثنين، مبارك واكاساو (إسبانيول برشلونة) وأنطوني انان ( أوساسونا). ونيجريا بنفس العدد، نوزا اغيبور (بيتتس اشبيلية) و ايكوشيكوي اوشي (فياريال) وكوت ديفوار بمتوسط ميدان نادي ريال سرقسطة، نيدري روماريك، وأنغولا بألبيرتو مانوتشو (بلد الوليد).



يُشار إلى أن الدوري الفرنسي سيكون الأكثر تمثيلاً في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013 مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية الكبيرة الأخرى بتواجد 41 لاعباً متبوعا بالدوري الإنكليزي ب 22 لاعباً.