إسرائيلي يهدد مستقبل المغربي الحمداوي مع فيورنتينا آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: دبي - إبراهيم عمر

انضم فيورنتينا الإيطالي لقائمة الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدمات المهاجم الإسرائيلي تومير هيميد، لاعب نادي مايوركا الإسباني، وذلك في ظل غياب مهاجم "الفيولا" المغربي منير الحمداوي المتواجد حالياً مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وبحسب تقارير إيطالية وإسرائيلية فإن المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً تلقى عرضاً رسمياً من فيورنتينا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرة إلى أن أندية أوروبية أخرى تسعى لضمه ومن بينها شتوتغارت وهامبورغ الألمانيان.



ويرتبط هيميد مع مايوركا بعقد يمتد حتى العام المقبل، إلا أنه يرغب بالرحيل مبكراً وخوض تجربة جديدة خارج إسبانيا، في حين لا تمانع إدارة النادي رحيله مقابل 3 ملايين يورو، قبل أن تضطر للسماح له بالمغادرة دون الاستفادة من ذلك مالياً في حال انتهاء عقده.



وبرز هيميد خلال الموسم الحالي وسجل مع مايوركا 7 أهداف في بطولة الدوري الإسباني، من بينها هدف في مرمى ريال مدريد، مقابل 9 أهداف خلال الموسم الماضي، وهو يمتلك جنسية بولندية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية.



وكان فيتشينزو مونتيلا مدرب فيورنتينا أعلن مؤخراً رغبته في التعاقد مع مهاجمين جديدين في ظل غياب الدولي المغربي منير الحمداوي الذي انضم لقائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم الأحد في جنوب إفريقيا.



وتعاقد "الفيولا" بالفعل مؤخراً مع الإيطالي الدولي السابق جيوسيبي روسي من فياريال الإسباني، لكنه يريد التعاقد مع مهاجم ثانٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويبدو هيميد الأقرب لارتداء قميص الفريق.



وفي حال أتم النادي الإيطالي التعاقد مع هيميد أو غيره من المهاجمين فإن مستقبل الحمداوي سيكون على المحك، كون الفريق يضم حالياً ستة مهاجمين هم الصربي الخطير آدم لياييتش، والدولي الإيطالي السابق لوكا توني، وستيفان يوفيتيتش من الجبل الأسود، والدانماركي كنيث زوهوري، والسويسري هاريس سيفيروفيتش، فضلاً عن روسي.