الرشيدي أول لاعب كويتي يحترف في الدوري الإنكليزي آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: الكويت - فرانس برس

انتقل خالد الرشيدي، حارس مرمى منتخب الكويت لكرة القدم، من النادي العربي إلى نوتنغهام فورست الإنكليزي (درجة أولى) بموجب عقد لم يكشف عن بنوده.



وكانت عائلة الحساوي الكويتية اشترت نوتنغهام فورست خلال العام الماضي، ولعب رئيس النادي فواز الحساوي دورا كبيرا في تذليل العوائق القانونية، لاسيما استخراح إذن عمل للرشيدي، تمهيدا للحصول على خدماته.



وجاء الإعلان عن الصفقة من خلال الحساوي نفسه عبر حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بقوله: "أبشر أهل الكويت بأن اليوم قد تم الحصول على إذن العمل للحارس خالد الرشيدي للانضمام إلى نوتنغهام فورست".



وأكد في تصريح آخر أن "هذه أولى الخطوات وستتبعها أخرى تهدف إلى ضم لاعبين كويتيين آخرين".



من جهته، رحب جمال الكاظمي، رئيس مجلس إدارة النادي العربي بالصفقة التي تمت دون مقابل.



ولعب الرشيدي لنادي التضامن الكويتي منذ 2005 وحتى 2008 حين وقع عقد احتراف مع نادي تاتران بريشوف السلوفاكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ليكون بذلك أول كويتي ينضم إلى ناد أوروبي وبلغت قيمة العقد مليون يورو.



احتج نادي التضامن على انتقال اللاعب، معتبرا أنه لم يتم بالطرق القانونية، بيد أن الرشيدي استكمل الموسم الأول مع تاتران بريشوف وعاد إلى الكويت عبر بوابة نادي الصليبخات ومنه إلى العربي بعرض سخي.