المنتخب الإسباني يحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا ومصر تتراجع

الجزائر تتربع على عرش المنتخبات العربية

حافظ المنتخب الإسباني على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس الموافق 17 يناير/كانون الثاني الجاري.وظلت قائمة المنتخبات العشرة الأوائل دون تغيير في الوقت الذي تراجع فيه المنتخب المصري 13 مركزاً محتلاً المركز الرابع والخمسين على مستوى العالم.واحتل المنتخب المصري المركز الرابع في قائمة المنتخبات العربية بينماخرج من قائمة المنتخبات الخمسة الأولى في تصنيف المنتخبات الإفريقية.وحل المنتخب الإسباني في الصدارة برصيد 1606 نقاط ثم المنتخب الألماني في المركز الثاني برصيد 1437 نقطة، وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد 1290 نقطة ثم إيطاليا في المركز الرابع برصيد 1165 نقطة تبعه منتخب كولومبيا في المركز الخامس برصيد 1164 نقطة ثم إنكلترا في المركز السادس برصيد 1151 نقطة يليه المنتخب البرتغالي في المركز السابع برصيد 1144 نقطة ثم هولندا برصيد 1124 نقطة يليه منتخب روسيا برصيد 1070 نقطة، وأخيراً كرواتيا في المركز العاشر برصيد 1064 نقطة.

بينما تربّع المنتخب الجزائري على عرش منتخبات كرة القدم العربية، وذلك وفقاً للنسخة الأحدث من التصنيف الشهري للمنتخبات العالمية، والتي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صباح اليوم الخميس.



وحافظ المنتخب الجزائري على موقعه في صدارة المنتخبات العربية للشهر الثالث على التوالي بعد أن جاء في المرتبة الثانية والعشرين عالمياً والثانية إفريقياً خلف كوت ديفوار.



وتخلف المنتخب الجزائري ثلاثة مراكز عن الشهر الماضي حيث كان يحتل المركز التاسع عشر ليفقد مركزه للمنتخب السويدي.



ومن المتوقع أن يتسلق أبناء "خليلوزيتش" الترتيب خلال الأشهر المقبلة، حيث يتعين عليهم تحقيق نتائج إيجابية في نهائيات النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام فعالياتها في جنوب إفريقيا بداية من السبت المقبل؛ وذلك من أجل الوصول إلى مراتب متقدمة خلال الأشهر القادمة.



ولن تكون مهمة المنتخب الجزائري في سعيه للظفر باللقب القاري الثاني في تاريخه مفروشة بالورود بعد أن اصطدم بالمجموعة الرابعة، أو كما أطلق عليها بمجموعة الموت الحديدية والتي تضم إلى جانب الجزائر منتخب ساحل العاج المدجج بالنجوم بقيادة ديدييه دروغبا، ويحيى توريه وجيرفينيو وسالومون كالو، إضافة إلى المنتخب التونسي الذي يسعى بدوره لإحراز اللقب الثاني له في تاريخه والأول تحت قيادة المدرب المحلي سامي الطرابلسي، ومنتخب توغو بقيادة مهاجم توتنهام الإنكليزي إيمانويل أديبايور الذي قرر العدول عن قراره السابق بعدم المشاركة مع منتخب بلاده بسبب المخاوف الأمنية، ليشارك مع منتخب بلاده.



وبالعودة إلى نتائج التصنيف الجديد على الصعيد العربي فقد صعد المنتخب الليبي سبعة مراكز محتلاً المركز السابع والأربعين في التصنيف والمركز الثاني عربياً، فيما حلَّ المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة عربياً بعد أن جاء بالمركز الثالث والخمسين عالمياً بعدما تراجع ثمانية مراكز، بينما سجّل المنتخب المصري تراجعاً كارثياً بعدما تراجع ثلاث عشرة رتبة، محتلاً المركز الرابع والخمسين عالمياً، تاركاً المنتخب المغربي في المرتبة الرابعة والسبعين، وهو نفس المركز الذي تحصل عليه الشهر الماضي.



وبعيداً عن خماسي الصدارة، فقد أحدث المنتخب السعودي لكرة القدم قفزة نوعية مقارنة بالأشهر الماضية بعدما ارتقي ثمانية مراكز بعد أن تقدم إلى المركز الثامن عشر بعد المئة برصيد 277 نقطة، وذلك بالتساوي مع منتخب أذربيجان.