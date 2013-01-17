حارس منتخب الجزائر ينضم لنادٍ فرنسي مغمور آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: دبي - إبراهيم عمر

انضم الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي لنادٍ فرنسي مغمور يحتل المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ومن المقرر أن يلتحق بصفوفه رسمياً عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق الأحد المقبل في جنوب إفريقيا.



وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن مبولحي الذي كان يدافع عن ألوان كريليا سوفيتوف منذ أكثر من عامين دون أن يشارك معه سوى في 17 مباراة فقط، سينضم لنادي أجاكسيو جازيلاك، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، دون الكشف عن القيمة المالية لعملية الانتقال، إلا أن صحيفة جزائرية رجحت أن يكون الانتقال مجاناً.



وبحسب صحيفة "الرياضي" فإن التكهنات تشير إلى أن مبولحي انتقل بصفة مجانية إلى ناديه الجديد، كونه بقي من دون منافسة لمدة قاربت الستة أشهر ولن يغامر أي نادٍ بانتداب حارس عاطل عن اللعب ما لم يتلق تشجيعات بشأن ذلك.



وكان مبولحي قد انضم لنادي كريليا سوفيتوف الروسي أواخر عام 2010 قادماً من سلافيا صوفيا البلغاري، وقد غاب تماماً عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي، الأمر الذي جعله يتنازل بالانضمام لنادٍ مغمور بحثاً عن المشاركة واللعب، لاسيما وأنه الحارس الأساسي لمنتخب الجزائر.



وأثار انتقال مبولحي للنادي الفرنسي المتواضع استغراب الصحافة الجزائرية، خصوصاً أن ناديه الجديد ليس له أي تاريخ يذكر، وهو مهدد بالعودة لدوري الدرجة الثالثة في فرنسا، إذ يحتل حالياً المركز الثامن عشر قبل الأخير ويمتلك أضعف خط دفاع في البطولة.



ويسعى مبولحي لإثبات جدارته مع منتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بنسختها الجديدة والرد على النادي الروسي الذي أهمله تماماً خلال الفترة الماضية، وطلب منه البحث عن وجهة جديدة رغم بقاء عامٍ كاملٍ في عقده.



وكانت ملاعب جنوب إفريقيا شاهدة على تألق الحارس الجزائري مع "الخضر" خلال بطولة كأس العالم عام 2010، وهو سيعود لها من جديد طامحاً لتقديم نفس الأداء الذي ظهر عليه أمام منتخبات بحجم إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وسلوفينيا.



ونال مبولحي مؤخراً جائزة أفضل حارس مرمى في الجزائر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من تواضع سجله مع ناديه الروسي، بيد أنه يعوّض ذلك دائماً بتقديم مستويات مبهرة مع منتخب بلاده.