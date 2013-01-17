غوارديولا يؤكد حب النادي أهم من أمواله آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: زيورخ - د ب أ

أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، أن الشيء الأهم هو "أن تجد نادياً يُكِنّ لك الحب".



وقال المدرب السابق لبرشلونة الإسباني في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجرت في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري خلال حفل تسليم جوائز الفيفا في زيوريخ، "لا أعتقد أن المرء يقرر امتهان التدريب فقط لكي يأتي إلى مثل هذه الأحداث. نعم، إنه فخر وشرف كبيرين أن أكون هنا للمرة الثالثة على التوالي. ولكني لا أعتقد إطلاقاً أني أستحق هذا أكثر من غيري أو أني أفضل من البقية. بكل بساطة، كنت محظوظا بقيادة فريق جيد للغاية وهذا هو ما أعطاني الفرصة لكي أكون هنا اليوم".



وأضاف "شخص يحبك، هذه هي أهم كلمة في الوجود، الحب هو أهم ما في حياتنا، سواء الحب من جانب شخص أو من جانب نادٍ".



وشدد غوارديولا على أن الجانب المالي، هو أمر ثانوي بالنسبة له، ويأتي في المرتبة الثانية عندما يختار النادي الذي يتولى تدريبه، الأولوية بالنسبة لي أن يظهر النادي حبه نحوي".



وتابع "تجربتي مع برشلونة كانت في منتهى البساطة، نبدأ اللعب بالكرة ونفعل بها كل ما نريد".