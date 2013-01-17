غوارديولا يتجاوز مورينيو ويحطم سلّم رواتب البوندسليغا

راؤول لن يساعد بيب

تحوّل الإسباني بيب غوارديولا إلى المدرب الأعلى أجراً في العالم، عقب الإعلان رسمياً عن توليه تدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني اعتباراً من الموسم المقبل، ليتفوّق على البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بحسب صحيفة "سبورت" الكاتلونية.وذكرت الصحيفة أن غوارديولا سيتقاضى 17 مليون يورو في العام الواحد، وهو راتب لم يسبق لأي مدرب في العالم الحصول عليه، علماً أن مورينيو كان المدرب الأغلى على الإطلاق براتب سنوي يصل إلى 15.3 مليون يورو.ولم يعلن بايرن ميونيخ عن التفاصيل المالية لعقد غوارديولا معه، إلا أن بعض التقارير الصحافية في ألمانيا وإسبانيا ذكرت أن راتب المدرب الشاب السنوي سيصل إلى 17 مليون يورو، وهو رغم ضخامته يقل عن العرض الذي تلقاه من تشلسي الإنكليزي مؤخراً.وطبقاً لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، فإن الملياردير الروسي رومان إبراهيموفيتش مالك نادي تشلسي كان يريد جلب غوارديولا مقابل 65 مليون يورو على ثلاثة مواسم، أي أنه كان سيتقاضى أكثر من 21 مليون يورو في العام الواحد.وكانت دراسة أوروبية نُشرت مؤخراً كشفت عن أن مورينيو يحصل على الأجر الأعلى بين مدربي العالم، بواقع 15.3 مليون يورو، في حين كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني براتب سنوي يصل إلى 13.5 مليون يورو.وفي حال صحّت التقارير عن راتب غوارديولا مع بايرن فإنه بذلك سيُحدث انقلاباً هائلاً في سلّم الرواتب بالدوري الألماني، إذ كان مدرب بايرن الحالي يوب هاينكس الأعلى أجراً بين مدربي "البوندسليغا" براتب يصل إلى 5.2 مليون يورو، أي ربع ما سيناله المدرب الإسباني مع نفس الفريق، في حين لم تتجاوز رواتب بقية المدربين أكثر من مليوني يورو في العام.

من ناحية أخرى، نفى خوسيه ماريا، وكيل أعمال غوارديولا ما تردد عن نيته الاستعانة بنجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق راؤول غونزاليس للعمل كمساعد له في مهمته الجديدة، وقال إن هذا الأمر لم يُطرح ولا صحة لكل ما قيل وكُتب بشأنه.



وكانت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية ذكرت أن مدرب برشلونة السابق اختار زميله السابق في منتخب إسبانيا راؤول للعمل مساعداً له مع بايرن ميونيخ، بحكم خبرته الجيدة في الدوري الألماني بعدما لعب لموسمين مع نادي شالكه الألماني، قبل أن ينتقل لنادي السد القطري.



في غضون ذلك رحّب القيصر الألماني فرانز بيكنباور، باختيار غوارديولا مدرباً للفريق البافاري وقال إنه سعيد بتلك الصفقة، مشيداً بنجاح رئيس النادي كارل هاينز رومينغيه بإقناع "بيب" في الموافقة على تولي تدريب الفريق اعتباراً من الموسم المقبل.