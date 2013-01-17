كن كالإمارات تصل للقمة آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تبهرني دائما هذه القافلة «قافلة الاحلام لمنتخب الإمارات السريعة» التي تسير بنجاح كبير مصحوبة بخطوات ثابتة لا مثيل لها فتراها تحقق الفوز تلو الفوز على المنتخبات التى واجهتها ضمن دورة خليجي 21 المقامة حاليا بمملكة البحرين بفضل إستراتيجية الاتحاد المتقنة بقيادة ربانها الاداري يوسف السركال الذي طموحه الوصول إلى المراتب العليا بتفعيل ما يلقاه من دعم واهتمام القيادة العليا وخلفهم الشيوخ المخلصين للرياضة الاماراتية والأحلى أن تفكيره ليس على مستوى الخليج وإنما على مستوى العالم أيضا باقدام أبناء زايد الأوفياء، وباسلوب جديد فنيا بقيادة المهندس مهدي على صانع الانجازات مع منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول.



فالمتابع لهذا المنتخب الابيض القوي الصعب جدا يعي تماماً الانجازات الباهرة التي تحققت في كل مشاركاته الخليجية أو العربية أو الاسيوية او العالمية والتطور الملحوظ تجاه الذي أصبح اسم الامارات به ذو سمعة طيبة في كافة إنحاء العالم، ولا احد ينكر ثماره بكم البطولات التي تعود بها في كل مشاركة خارجية، وكالعادة هذه المرة صبر حتى استطاع ان ينتزع الفوز من المنتخب الكويتى بهدف قاتل غير قابل للتعويض من قد النجم الهداف احمد خليل ليتأهل بجدارة واستحقاق الى المباراة النهائية لخليجي 21 وهذا يعتبر انجازا جديدا له يضاف الى انجازاته المدوية.



نقطة شديدة الوضوح بلا شك أن هذا الانجاز يعكس ما وصل إليه الاتحاد الاماراتي واللعبة من رعاية ومتابعة مستمرة من القيادات العليا للرياضة وعلى رأسها معالى الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وعاشق الكرة ورئيس اتحاد الكرة الاماراتي الأسبق، بعد زيارته إلى معسكر المنتخب الأبيض في المنامة لرفع المعنويات وتقديم نصائحه الثمينة للمنتخب «وهذا بحد ذاته فخر له والابيض جنى بعده ثماره بحصاد وفير» فأصبحت مشاركة منتخب المواهب الابيض من اجل الانجازات وليس من اجل المشاركة فقط لا بل وصل إلى أعلى المستويات العالمية بفضل التخطيط السليم والتجهيزات المتطورة التي يوفر اتحاد اللعبة باحترافية وبصدق وإخلاص فأصبح اسم الامارات مرموقا وعلمه له مكانة بين أعلام دول العالم على منصات التتويج باستمرار . باختصار .. كن كالإمارات .. تصل للقمة !!



**نقلا عن صحيفة "الأيام" البحرينية

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