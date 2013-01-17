ملح وسكر آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

استحوذ الأخضر السعودي على أحاديث وسوالف المجالس والبرامج الحوارية والتحليلية بعد سقوطه وفشله في تخطي المنتخب الكويتي، حتى إن بعض الشاشات صار لونها أخضر في تلك الليلة، فقد جاءت الخسارة بمثابة الضربة القاضية التي خرجت معها السكاكين لتضرب جسد الأخضر وتقطعه إرباً، سواء كان من أقرب القريبين أو حتى أولئك البعيدين الذين استغل بعضهم الفرصة لتصفية حسابات مضى عليها الكثير من الزمن.



حقيقةً لم يستحق المنتخب السعودي ما جرى وما تعرض له من نكسة وهزة في هذه الدورة، فالصورة الذهنية الراسخة أنه هو البطل غير المتوج وفرس الرهان في أي بطولة يشارك فيها، في الوقت الذي كانت عزيمته توصف وقت أمجاده بعزيمة لا تنكسر بسهولة، لكن ما الذي حدث، وما الذي تغير حتى يصل إلى هذا الوضع المتخبط والمستوى الفني المتدهور؟ ومنذ متى كان يترجى الفوز ويتمناه؟ ومنذ متى يهاب منافسيه ويخشاهم؟ فقد عرفنا الأخضر السعودي صقراً في الخليج، ومارداً في آسيا، لكنه في هذه البطولة خرج من الباب الضيق وسط حسرة وألم جماهيره، أي نعم، الحال لا تبقى على ما هي عليه عندما تتغير المعطيات وتتباين الإفرازات التي يكون نتاجها ضعيفاً قياساً على الظروف المحيطة وما يتمخض عنها، إلا أنه لا يمكن التسليم بها والخضوع لها مهما كانت الأسباب والعوارض.



في الوقت الذي ندرك فيه أن ما يمر به المنتخب السعودي يعتبر دورة من دورات الحياة التي ننتقل فيها من مرحلة إلى أخرى، لكن في المستديرة تبقى الثوابت والأسس صامدة لا تتأثر بعوامل التغيير، حتى لو هبط الأداء وضعفت النتائج واستعصت البطولات، لكنها لا تشوه الصورة ولا تقلب بروازها الذي وُضعت فيه، ولهذا فإن الأخضر يظل بحاجة إلى تكاتف أبنائه من أجل لمِّ الشمل أولاً وتوحيد الكلمة ثم ترك معارك الأقلام والشاشات وتبادل التهم والتشكيك في الذمم، فالحال لن يصلحها ريكارد ولا غيره من الخواجات، كون المرض الذي ألم بالأخضر لن يعالجه سوى أبنائه، فهم الداء والدواء!



- قرار رؤساء الاتحادات الخليجية، الذي منح العراق موافقة مشروطة لاستضافة خليجي ‬22، هو قرار عاطفي بالدرجة الأولى، من أجل إرضاء العراقيين، وتهدئة نفوسهم التي تتعشم في أن تُبصر النور، ودورة الخليج على أرضها وبين جماهيرها بعد عقود من الحرمان. فمن حق العراق أن يسعى ويصارع من أجل انتزاع حق تنظيم البطولة، لكن السؤال عن مدى قدرته على استضافة البطولة وتهيئة المقومات لإنجاحها. فدورة الخليج تحتاج إلى منشآت جاهزة من ملاعب وفنادق وخدمات ومرافق ترفيهية من سياحة وتسوق وغيرها، لكن يبقى الأهم من بينها هو الهاجس الأمني الذي يؤرق بال فرق البطولة.



**نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم"

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