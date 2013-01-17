ملقة يحرج برشلونة في عقر داره بعشرة لاعبين آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: مدريد - فرانس برس

أحرج ملقة مضيفه برشلونة حامل اللقب وأجبره على التعادل 2-2 في ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم الاربعاء.



وتجددت المواجهة بين الفريقين على ملعب "كامب نو" في كاتالونيا، لكن برشلونة عجز عن مواصلة مسلسل انتصاراته المتتالية بعد أن تغلب على ملقة 3-1 الأحد على ملعب "لا روساليدا" في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.



وسيعود برشلونة، حامل اللقب 26 مرة (رقم قياسي)، الى ملعب ملقة ليخوض مباراة الإياب الأسبوع المقبل، حيث يحتاج إلى التعادل صفر-صفر أو 1-1 ليبلغ نصف النهائي.



وافتتح برشلونة فرص المباراة بكرة ساقطة من تياغو الكانتارا أنقذها الدفاع عن خط المرمى بعد تمريرة مميزة من الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة.



أهدر بعدها المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيس فرصة ذهبية بعد تمريرة في العمق من ميسي عكسها داخل المنطقة الجناح كريستيان تيو، بيد أن سانشيس سددها عالية من مسافة قريبة (7).



بعدها ميسي سدد بيمناه من حدود المنطقة فوق العارضة بعدما راوغ عدة مدافعين (19).



ولعب الحارس البديل خوسيه بينتو تمريرة الى الكانتارا الذي عجز عن ترويضها بالشكل المناسب، فاقتنصها مانويل ايتورا مستغلا الخطأ الدفاعي ومفتتحا التسجيل، تحت أنظار مدرب برشلونة تيتو فيلانوفا الذي جلس على مقاعد البدلاء في ظل صراعه مع مرض السرطان (25).



ولم يتعجب الجمهور الكاتالوني مما حصل لاحقا، فعلى غرار معظم المباريات حمل ميسي الأمور على عاتقه وانطلق على خط الملعب متخطيا المدافعين قبل أن يسقط البرازيلي روبسون وليغتون أمامه ويتركه ينفرد بالحارس ويسجل هدف التعادل (29).



ومن الفرصة التالية، عكس قائد برشلونة كارليس بويول كرة صعبة برأسه إثر ركنية سقطت فوق الحارس الكاميروني ادريس كاميني معلنة الهدف الثاني للمضيف (30).



وأكمل سانشيس مسلسل فرصه الضائعة على بعد سنتيمترات عن خط المرمى، وسدد كرة فوق عارضة المرمى الخالي إثر عرضية من البرازيلي ادريانو في ظل سيطرة كاسحة من برشلونة (40).



وفي الشوط الثاني، أكمل ملقة المباراة بعشرة لاعبين إذ طرد ناتشو مونريال بعدما كان في موقع المدافع الأخير لدى عرقلته البديل بدرو المندفع نحو المرمى (75).



وفي وقت كانت المباراة تتجه إلى فوز متصدر ترتيب الدوري، خدع ايغناسيو كاماتشو ثنائي الدفاع بويول والأرجنتيني خافيير ماسشيرانو، فتابع ضربة حرة من مسافة قريبة عجز بينتو حتى عن متابعتها (89).



وكاد البديل الآخر سيسك فابريغاس يستعيد تقدم فريقه في الوقت الضائع من رأسية إثر ركنية مرت بجانب القائم الايسر بيد ان المباراة انتهت بالتعادل 2-2.



وتعادل الاربعاء ايضا ريال سرقسطة مع ضيفه اشبيلية صفر-صفر.



ويلعب الخميس اتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، على أن تقام مباريات الإياب منتصف الأسبوع المقبل.



وكان ريال مدريد حقق فوزا صعبا على ضيفه فالنسيا 2-صفر أمس الثلاثاء.



وفي نصف النهائي، يلتقي الفائز من مواجهة برشلونة وملقة مع الفائز من مواجهة ريال وفالنسيا، والفائز من مواجهة ريال بيتيس واتلتيكو مدريد مع الفائز من مواجهة سرقسطة مع إشبيلية.