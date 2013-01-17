منافسات إعلامية آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

الصج ينقال



لدورات كأس الخليج العربي في كرة القدم اجواء «خاصة»، وذكريات لا تُنسى و«طعم مميز».. وهي اكثر من مجرد بطولة تقام «على الملاعب»..، بل انها مناسبة متجددة تتضمن فعاليات مرتبطة بها على الصعيدين الاعلامي والاجتماعي.. وتعزز اواصر العلاقات بين الرياضيين والمهتمين بالشأن الكروي في دول المنطقة.



لعل ما يميز البطولة هو «المنافسات» التي تجري على شاشات التلفزة بين الاعلاميين والرياضيين والمسؤولين في برامج حوارية مثيرة..، فقد تعود «الخليجيون» على «الجدال المثمر» و«المناقشات الحادة» و«القضايا الساخنة» المتعلقة بهموم كرتهم.. ولطالما تبدلت الوجوه والاسماء على «مر السنين» وبقي الهم واحدا وهو الاجماع على تطوير الكرة الخليجية والارتقاء بالبطولة التي صارت «حدثا دوليا» يشد الانظار.. واصبح يحلو للبعض ان يصفها بأنها «بطولة اعلامية».. ولمَ لا؟..، فالاعلام «مدماك» يبني ويطور ويلقي الضوء على المستجدات.. ولطالما ميز بنقاشاته وبرامجه الحوارية البطولية وكان «نقطة تواصل» بين المسؤولين واصحاب القرار مع الغير في نقاشات ديمقراطية.. بنفحة تعكس «خصوصية» منطقتنا الخليجية.



التواصل مطلوب والبرامج الحوارية لها نكهتها وحضورها اليومي المسائي..، وهي اشبه بـ «الف ليلة وليلة خليجية».. لما فيها من مصلحة مشتركة في تطوير هذه البطولة في كل المجالات..، فالمصير مشترك ولا ننسى بأن «خليجنا واحد» في النهاية.



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ميز المنتخبان الاماراتي والعراقي الشقيقان اجواء الدور الاول من خليجي 21.. واثبتا ان الكرة الخليجية «ولاّدة» بالنجوم الواعدين والاجيال الناجحة «المتناغمة فنيا»..، وقدما للساحة الكروية «وجبات دسمة» من المتعة والاثارة، وحشدا من لاعبي المستقبل بمعدلات عمرية منخفضة سيشغلون «عقول» و«افئدة» الجماهير «المتعطشة» للفن الكروي الاصيل.



حتى الآن.. لم تبخل علينا خليجي 21 بالاثارة والجمالية..، وعسى ان يكون ختامها مسكا كما كان عليه الحال في انطلاقتها.



انتهى الكلام ولنأت للنهاية والسلام.



نقلاً عن صحيفة "اتحاد الدوحة" القطرية

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