مهدي علي العراق والإمارات استحقا أن يكونا في النهائي آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: المنامة - فرانس برس

أوضح مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم مهدي علي أن المنتخبين الإماراتي والعراقي استحقا أن يكونا في المباراة النهائية لدورة كأس الخليج الـ21 في البحرين.



وقال علي "من ناحية النتائج وإحصائيات البطولة نجد أن العراق والإمارات استحقا أن يكونا في نهائي "خليجي 21" وتقديم صورة طيبة ومباراة أفضل من سابقاتها".



وتابع "أن زحف الجماهير الإماراتية ومؤازرتها للمنتخب غدا في المباراة النهائية سيكون له الأثر الطيب على أداء فريقه أمام العراق".



ورداً على اعتماده الكلي على المتألق عمر عبدالرحمن قال مهدي علي "المنتخب الإماراتي يلعب كرة جماعية ويغير في طريقته حسب ظروف كل مباراة".



من جهته قال مدرب المنتخب العراقي حكيم شاكر "لا يوجد مستحيل أمامنا للحصول على اللقب، فنحن جاهزون ومستعدون لخوض مباراة الغد، وضغوطاتها ستكون أقل مما واجهنا أمام البحرين".



وتابع "سنتعامل مع المباراة بتركيز عالٍ لأنها مباراة التتويج".



ولم يخف شاكر حجم مخاوفه من غياب المدافع وليد سالم "سنفتقد غدا أبرز اللاعبين وليد سالم بسبب إصابته وهذا يقلقنا".