ميلان يبحث استعادة كاكا من صفوف ريال مدريد آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: روما - د ب أ

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الخميس أن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يعتقد أنه دخل في مفاوضات تهدف إلى استعادة صانع اللعب البرازيلي كاكا.



ورحل كاكا عن صفوف ميلان، منتقلا إلى ريال مدريد الإسباني في عام 2009 مقابل نحو 65 مليون يورو (87 مليون دولار).



وفاز كاكا بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة بجانب لقب وحيد في مونديال الأندية، مع فريق ميلان.



وشارك كاكا، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2007، في سبع مباريات فقط مع ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.



ونقل عن كاكا قوله بعد تناوله العشاء مع مواطنه روبينيو، الذي يلعب في صفوف ميلان منذ عام 2010 "الناديان ينبغي أن يتحدثا، عليهما أن يتوصلا لاتفاق".



وأضاف "أشعر بالامتنان دائما لميلان، ولكني مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2015، إنه ليس وضع طيب، بالنسبة لي وللريال، إنني جاهز لإيجاد حل مع النادي، إذا كان الأمر جيدا لي ولهم".



ويعتقد أن كاكا سيوافق على حصوله من ميلان على راتب سنوي أقل من التسعة ملايين يورو التي يتقاضاها في ريال مدريد.



وتردد أن كاكا عاد إلى إسبانيا اليوم الخميس دون أن يلتقي مسؤولي ميلان، ولكن يبدو أنه اجتمع مع وكلاء أعماله.