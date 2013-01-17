نواف بن فيصل جهات عليا ستتحمل تكاليف عقد ريكارد آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن الأمير نواف بن فيصل أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم لن يتحملا تكاليف الشرط الجزائي لعقد المدرب الهولندي فرانك ريكارد، والذي تمت إقالته أمس، كما أكد أنه لن يقوم هو شخصيا بدفع المبلغ.



وقال بن فيصل في تغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر" إن العقد من البداية وإلى وقت إنهائه كان بتمويل خاص من الدولة، وإن الأمر رفع للجهات المختصة بالمستجدات والتبعات اللازمة لإنهائه".



وأضاف "أوضحت سابقاً أنني سأبذل كل جهد لعدم تحمل ميزانية الاتحاد السعودي لكرة القدم أي تبعات مالية في حال إنهاء عقد المدرب ولم أقل إنني سأسدد المبلغ من حسابي الخاص".



وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إلغاء عقد الهولندي فرانك ريكارد، المدير الفني للمنتخب الأول بعدما فشل في الوصول للدور الثاني في كأس الخليج التي تقام حاليا في البحرين.



وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإسباني سيرخيو المدرب الحالي لمنتخب الشباب السعودي مدربا للمنتخب السعودي في مباراتي الصين وإندونيسيا، المقررتين في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا على أن يكون استمرار سيرخيو في مهمته مع المنتخب الأول مشروطا بنجاحه في هاتين المباراتين.