اجتماع لايف و آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

العنوان مرتبط باجتماع اتحاد كرة القدم السعودي الذي أقيم ظهر أمس الأول ولتوضيح العنوان يلزم إعادة النظر فيه والتأكد من قراءته قراءة صحيحة فالكلمة الأولى « اجتماع مأخوذة من اجتمع يجتمع اجتماعا وهو عبارة عن مجموعة من الأشخاص يجلسون حول طاولة طويلة يتناقشون حول أمر ما ثم يصدرون قرارات قد تكون صحيحة أو خاطئة وقد تنفذ وقد لا تنفذ « والثانية « لايف بمعنى مباشر فهو مشاهد بالعين المجردة أو الأذن حتى ولو لم يكن منقولا فلقد تسربت الأخبار من الاجتماع أولا بأول ويبدو أن بعض المجتمعين كان يعمل مراسلا ميدانيا فيساهم بنقل بنود الاجتماع وما دار فيه بشفافية مطلقة ولا بد من مكافأة الرجل على جهوده وأعان الله بقية المجتمعين فهناك مقترح يشير إلى منع دخول جوالات الأعضاء سواء كانت بكاميرا أو بدون – هل بقي جوالات بدون كاميرا حتى الآن – وهو مقترح خطير فلو أن عضوا كانت زوجته على وشك وضع مولود جديد ورغبت بالاتصال بزوجها ليذهب بها إلى المستشفى لكنها لن تستطيع فالجوال في أيد أمينة والجنين وأمه تحت رحمة الله « بقي من العنوان حرف « واو « الزائد في آخره وهو في الأساس لم يوضع اعتباطا بل تركت لكم حرية وضعه في المكان الذي تريدون فلو وضعتموه قبل « لايف « لأصبح العنوان « اجتماع ولايف « بمعنى أحبة ولو تركتوه في نفس مكانه فليزم وضع كلمة أخرى في العنوان تحكي واقعه من وجهة نظركم ولنقل مثلا « اجتماع لايف وفاشل « إذا كنتم تعتبرون إقالة ريكارد واستقالة المعجل وتعيين سيرخيو مدربا وسلمان القريني مشرفا على المنتخب قرارات فاشلة أو بإمكانكم وضع مفردة ناجح ليصبح العنوان « اجتماع لايف وناجح « باعتبار أنكم ترون القرارات السابقة قرارات ناجحة وهي كفيلة بحل معضلة الكرة السعودية في قادم الاستحقاقات وأولها لقاء المنتخب الصيني في تصفيات كأس آسيا القادمة وأخيرا بإمكانكم ترك العنوان كما هو إذا كنتم مثل صاحبكم متأكدين من حاجة واحدة أن الاجتماع ظهرت قراراته قبل أن يظهر المجتمعون من غرفة الاجتماعات الفاخرة وباقي القرارات سننتظر ونعطي لهم الوقت الكافي للعمل وفقا بها وسندعمهم بكل ما نستطيع وعلى الله التوفيق الهاء الرابعة بين العليا والعروبه قرابه وانا غريب وضيعتني دروبي ضاعت معالم وجهتي والكتابه تناثرت مابين كفي وثوبي.



نقلاً عن صحيفة "الرياضية" السعودية

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