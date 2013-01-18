الإصابة تبعد فليتشر عن يونايتد حتى نهاية الموسم آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: لندن - فرانس برس

سيفتقد مانشستر يونايتد، متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، خدمات لاعب وسطه الأسكتلندي دارين فليتشر حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة التهاب تقرحي مزمن في القولون.



وعانى فليتشر من هذه المشكلة منذ حوالي عامين، وهو ما اضطر بسببها إلى الغياب عن فريقه معظم الموسم الماضي.



وكان لاعب الوسط الدولي الأسكتلندي يمنّي النفس بأن يلعب دوراً أساسياً في حملة مانشستر خلال الموسم الحالي، لكنه لم يشارك سوى في مباراتين كاحتياطي منذ أن لعب أساسياً أمام ريدينغ في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.



ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً من التعافي تماماً من هذه المشكلة المزمنة، ما اضطره إلى الخضوع لهذه العملية الجراحية التي ستبعده عن "الشياطين الحمر" حتى نهاية الموسم، ما يزيد الشكوك حول قدرته على مواصلة مسيرته الكروية.