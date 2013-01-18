البرازيلي ريفالدو سعيد بمواصلة اللعب في سن الأربعين آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: ساو باولو - د ب أ

وقع النجم البرازيلي المخضرم ريفالدو (40 عاماً) عقداً حتى نهاية الموسم الحالي مع نادي ساو كايتانو.



وأكد ريفالدو، الخميس، أنه قرر إعلان اعتزاله لكرة القدم في عام 2014 مع ساو كايتانو المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.



واضطر ريفالدو الفائز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، إلى الاستقالة من رئاسة نادي باوليستا البرازيلي، الذي انطلق من خلاله لاعب برشلونة الإسباني السابق، والذي تولى رئاسته في عام 2008.



ولم يلعب ريفالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1999، في أي ناد منذ رحيله عن كابوسكورب الأنغولي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وكتب ريفالدو عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر الله أنني في الأربعين من عمري ومازال أمامي فرصة للعب، لقد تفاوض معي عديد من الأندية، وهذا يجعلني أشعر بالسعادة".



وأضاف "بالنسبة للذين ينتقدونني أود أن أقول إن (لعبي رغم تقدم عمري يأتي) نتيجة لالتزامي، وأتعهد بأن أبذل قصارى جهدي مع فريقي الجديد".



ومن المقرر أن يقدم ساو كايتانو لاعبه الجديد صاحب القميص رقم 10 يوم الثلاثاء المقبل.