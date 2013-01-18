الكويت تكتسح البحرين بسداسية وتحرز برونزية الخليج آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: المنامة - فرانس برس

أحرز منتخب الكويت لكرة القدم المركز الثالث في "خليجي 21" بفوزه على نظيره البحريني صاحب الأرض 6-1، اليوم الجمعة، على الاستاد الوطني في المنامة.



افتتح عبدالله يوسف التسجيل للبحرين في الدقيقة الأولى، وسجل للكويت عبد الهادي خميس (35و38 و54 من ركلة جزاء) وعبدالرحمن الشمري (64) وبدر المطوع (66) وعبدالعزيز السليمي (71).



ويلتقي منتخبا الإمارات والعراق اليوم أيضا في المباراة النهائية.



ومنح المدربان، الأرجنتيني غابرييل كالديرون في البحرين والصربي غوران توفيدزيتش في الكويت، الفرصة لعدد من لاعبي الاحتياط.



وكان بدر المطوع نجم المبارات من دون منازع، فساهم بالأهداف الثلاثة الأولى، أولا عبر تمريرتين إلى عبدالهادي خميس، ثم تسبب بركلة الجزاء التي نفذها المهاجم الشاب بنجاح ليسجل أول "هاتريك" في البطولة.



وأدت ركلة الجزاء إلى طرد الحارس البحريني عباس أحمد من قبل الحكم القطري بنجر الدوسري، فاضطر كالديرون لإخراج اللاعب حسين سلمان وإشراك الحارس محمود العجمي للذود عن المرمى (52).



وتألق المطوع أيضا في الشوط الثاني أيضا وساهم في تسجيل الهدف الخامس.



وكان منتخب الكويت فقد لقبه بخسارته في نصف النهائي أمام نظيره الإماراتي صفر-1، بعد أن فاز في الدور الأول على اليمن 2-صفر، والسعودية 1-صفر، وخسر أمام العراق صفر-2.



يذكر أن منتخب الكويت هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد عشرة ألقاب أعوام 1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998و2010.



أما منتخب البحرين فخسر في نصف النهائي أمام نظيره العراقي بركلات الترجيح 2-4 إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1، وفي الدور الأول، تعادل مع عمان صفر-صفر، وخسر أمام الإمارات 1-2، وفاز على قطر1-صفر.



ومنتخب البحرين هو الوحيد مع اليمن الذي لم يذق طعم التتويج في دورات كأس الخليج حتى الآن.



وتحتضن البحرين كأس الخليج للمرة الرابعة بعد الدورة الأولى (عام 1970) والثامنة (1986) والرابعة عشرة (1998)، وفي المرات الثلاث الأولى كان اللقب من نصيب المنتخب الكويتي.



التقى المنتخبان 16 مرة في دورات كأس الخليج حتى الآن، ويتفوق المنتخب الكويتي بتسعة انتصارات مقابل أربعة للبحريني، ثلاثة تعادلات.