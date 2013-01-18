بنفيكا يوافق على انتقال البرازيلي سيزار للأهلي السعودي آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: جدة - د ب أ

أكدت مصادر مطلعة أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي تسلمت خطاب موافقة من نادي بنفيكا البرتغالي على انتقال صانع ألعاب الفريق البرازيلي برونو سيزار /24 عاما/ إلى الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم مقابل 50 مليون ريال سعودي منها 30 مليوناً للنادي البرتغالي و20 مليوناً للاعب.



وذكرت صحيفة "عكاظ"، بموقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن اللاعب سيجري الكشف الطبي اليوم الجمعة، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في البرتغال بناء على رغبة إدارة النادي الأهلي.



وتشير المصادر إلى أن اللاعب سيصل لمدينة جدة الأسبوع المقبل.



وسبق لسيزار تمثيل المنتخب البرازيلي في عام 2011 ويمتاز بإجادته صناعة اللعب بالإضافة لقدرته التهديفية الكبيرة حيث يعتبر أحد أهم صناع اللعب في الدوري البرتغالي.



وتضم صفوف الأهلي أيضا المهاجم البرازيلي فيكتور سيموس الذي أصبح أكثر انصهارا في المجتمع السعودي.



وذكرت الصحيفة أن سيموس يحرص على حضور الكثير من المناسبات التي يدعى لها من قبل محبي وأنصار فريق الأهلي حتى إنه يحضر تلك المناسبات مرتديا الزي السعودي الرسمي الذي يرمز إلى الأصالة والتاريخ.



ويؤكد اللاعب الذي يلقب في السعودية بـ"السفاح البرازيلي" أنه يسعد كثيرا بمشاركة أصدقائه في المناسبات السعيدة وأنه لا يتأخر عن تلبية أي دعوة توجه إليه نظير ما وجده من حب وتقدير جعله يشعر أنه أصبح أحد أبناء هذا المجتمع.



وانضم سيموس لصفوف الأهلي في عام 2010 وحقق معه العديد من البطولات والإنجازات ويعتبر من أكثر لاعبي الأهلي إحرازا للأهداف طوال تاريخه.



ويحظى سيموس بشعبية جماهيرية طاغية من قبل أنصار فريقه الذين يعولون عليه كثيرا خلال المباريات التي يشارك فيها مع الفريق.