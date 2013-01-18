تنظيمكم أخجل الخليج آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

هي من المرات غير المتكررة ان تتفق الوفود الخليجية بإعلامها «الناقد اللاذع» على النجاح التنظيمي للبطولة الخليجية، مثلما هي المشاهد والسيناريوهات التي تابعناها في البحرين، والتي ذهب غالبها الى الإشادة بكل مارافق البطولة في نسختها الحادية والعشرين من تنظيم وحسن ضيافة.



لم يذهب صناع القرار في البحرين الى اعتبار حفل الافتتاح بمثابة البداية والنهاية للبطولة الخليجية، تاركين بذلك أكثر المساحات امام المنظمين لتقديم أنفسهم في صور مختلفة، لم تعبر الا عن بساطة فطرية، كان لها الأثر الأكبر على نفوس الجميع، فهي التي رسخت مفهوما آخر من التنظيم، اختلف في الكثير من المعاني والمضامين عن رحلات تسابقت عليها الكثير من البطولات في إظهار المشهد الأول، والغياب في مشاهد أخرى كانت الأكثر الحاحا للظهور والتوثيق! لم يحسن أهل البحرين استقبال ضيوفهم وحسب، بل وأجادوا في التغيير من الكثير من المفاهيم التي رافقت بطولات سابقة، حيث أكدوا وتسابقوا على التأكيد في أكثر من مناسبة في أن المكاسب البحرينية، تتجاوز حدود الفوز باللقب رغم شغفهم في انتظارة لما يقارب الـ42 عاما مضت! لقد حزنت البحرين اجمعها بابتعاد منتخبها عن المواجهة النهائية، مثلما هي الأحزان التي رافقت المتعاطفين معها أن تكسب «دار الكرم والوفاء» لقبها الأول، لكن كل ذلك لم ينس شعبها الكريم حالة الفرح العارمة التي رافقتهم منذ انطلاق البطولة وحتى يومها الختامي، معتبرين ان الفرحة الأكبر لا تبتعد عن تلك المعاني والقيم في لقاء الأشقاء، والتعبير لهم عن حب «معتق» لا يمكن أن يتجلى الا من خلال قلوب اعتادت المودة والصفاء والشفافية في التعبير عن الولاء والانتماء لعلاقات متينة لا يمكن أن تغيبها لحظات فرح أو حزن على مستوى كرتها المستديرة.



لقد نجحت البحرين حكومة وشعبا وأرضا غالية في تقديم نفسها، جاهزة لما يمكن أن تحتضنه من استضافات قارية ودولية، وأن تكون البطولة الحالية ليس الا فاتحة خير يفتح من بعدها صناع القرار مسارا آخر يجسدون من خلاله تفاصيل أخرى من التحدي لمستقبل زاهر وطموحات لا يمكن أن تتوقف عند الحدود الاقليمية.



ان غياب العديد من الانتقادات للبطولة الحالية والتي سبق وان تابعناها في المشهد الخليجي وعلى مستوى عديد البطولات السابقة، ليس اكثر من شهادة نجاح ضمن قائمة طويلة من الشهادات، لا يمكن أن تغني الجميع عن متابعة مارافق البطولة من تفاصيل داخلية، وتلك الحالة من الاستنفار الكامل للقوى البحرينية، على أمل أن يكون الخليجيين في حالة من الهدوء والاستقرار ينعمون ويتنعمون، بعشقهم القديم المتجدد، «منامة البحرين».



نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.