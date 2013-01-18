غوارديولا الجبان هرب من مورينيو آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: غزة – محمود زقوت

وجَّه الصحافي الكاتالوني سلفادور سوستريس انتقادات لاذعة للمدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني جوسيب غوارديولا والمنضم حديثاً لنادي بايرن ميونخ الألماني، واصفاً إياه بالجبان.



وأشار سوستريس إلى أن قرار غوارديولا بالتوقيع لنادي بايرن ميونخ الألماني للإشراف عليه في الفترة المقبلة خلافاً لما أشيع عنه سابقاً حول رغبته في تدريب أحد الفرق الإنكليزية؛ نابع من مدى الرعب الذي يعانيه المدرب الإسباني من المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي أبدى رغبته في وقتٍ سابق بالعودة للملاعب الإنكليزية.



ووصف سوستريس غوادرديولا بالجبان، مؤكداً بأنه هرب من التحدي والحماس والمنافسة مع مورينيو إلى الدوري الألماني الأقل منافسة؛ وذلك بحثاً عن التصفيق والإشادة، على حد تعبيره.



وتابع سلفادور في عموده الخاص عبر صحيفة "الموندو ديبورتفو" قائلاً: "نحن نعرف أن أي مدرب في العالم يرغب في صناعة المجد يقبل كل التحديات لا أن يهرب من المنافسة والدوري الأقوى إلى بايرن ميونخ".



وأضاف سوستريس المقرب من خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة "أنا لا أقول أن الفريق البافاري سيئ، ولكن قرار بيب بالانضمام إليه قرار غير واعٍ يقوم على الخوف أكثر منه إلى الرغبة في الفوز وصنع المجد الشخصي له، وهو أيضاً انتصار لمورينيو واعتراف بالنقص".



وكان نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن رسمياً عن تعاقده مع المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني بيب غوارديولا بدءاً من نهاية الموسم المقبل.



وسيتولى غوارديولا تدريب الفريق الألماني الصيف المقبل، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، خلفاً للمدرب الحالي يوب هاينكس الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل.