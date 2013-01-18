فالديز يصدم برشلونة بطلب الرحيل وليفربول يسعى لضمّه

ستة مرشحين لخلافته

أثار إعلان فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة الإسباني عدم نيته تمديد عقده مع النادي الكاتلوني صدمة كبيرة لدى مسؤولي النادي وجماهيره الذين كانوا يأملون مضيه قدماً في الدفاع عن ألوان فريقهم خلال الفترة القادمة، في ظل افتقاد برشلونة لحارس مرمى بديل يمكن الثقة بقدراته.وكشف وكيل أعمال اللاعب، أن فالديز حسم أمره وقرر عدم تمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، مشيراً إلى أنه أخبر إدارة النادي بعزمه الرحيل بمجرد انتهاء ارتباطه، في حين ذكرت بعض التقارير الإسبانية أن برشلونة يدرس بيعه خلال الصيف المقبل، أي قبل انتهاء العقد.وسعى برشلونة كثيراً خلال الأشهر الماضية لإقناع الحارس الدولي بالاستمرار، إلا أنه ظل يماطل في الأمر، قبل أن يفجر المفاجأة ويؤكد أنه لا يعتزم البقاء مع الفريق، ويحبّذ خوض تجربة جديدة بعيداً عن أسوار ناديه الأم.ولم يخف المدير الرياضي لبرشلونة أندوني زوبيزاريتا دهشته من قرار فالديز، وحاول إثناءه عن قراره المفاجئ خلال اجتماع حضره وكيل أعمال اللاعب ووالده، ودعاهما للحديث مع فالديز من أجل الاستمرار حتى ما بعد عام 2014، إلا أن الرد كان سلبياً.ورفض ممثلو فالديز كذلك التزام الصمت حيال موقفه، وأصروا على نشر ذلك في وسائل الإعلام، بعكس رغبة زوبيزريتا، الذي طالب عدم الحديث عن الموضوع في الوقت الحالي، نظراً لوضعية النادي وخوضه سلسلة من المباريات الهامة خلال بضعة أيام فقط.وأمام إصرار اللاعب على الرحيل يبدو الخيار الأرجح بالنسبة لبرشلونة هو بيع الحارس البالغ من العمر 31 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لكي لا يضطر للسماح له بالرحيل مجاناً بعد ذلك بأشهر فقط حال انتهاء عقده.

وفي الوقت الذي بدأ الحديث عن الوجهة القادمة لفالديز، حرصت وسائل الإعلام الإسبانية سريعاً على تداول العديد من الأسماء المرشحة لخلافة الحارس الدولي في برشلونة، وقد برز في طليعتها حارس مانشستر يونايتد، ونجم أتلتيكو مدريد السابق ديفيد دي خيا.



واستعرضت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة خمسة أسماء إلى جانب دي خيا، وقالت إن أحدها قد يكون الحارس الأساسي لبرشلونة خلال الفترة القادمة عقب رحيل فالديز، مؤكدة أن مسؤولي النادي الكاتلوني يعتقدون أن دي خيا هو الخيار الأمثل، رغم صعوبة تخلي يونايتد عن خدماته.



وبرز كذلك اسم حارس فالنسيا فنسنت جوايتا البالغ من العمر 25 عاماً، والذي يرتبط كذلك بعقد يمتد حتى عام 2015 مع "الخفافيش"، وهو أمر يجعل إمكانية التعاقد معه صعباً في الوقت الحالي.



كما ظهر اسم الحارس الشاب مارك اندريه تير الذي تألق خلال الموسمين الماضي والحالي مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ونال العام المنصرم جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الألماني.



وضمت القائمة الحارس العملاق مانويل نوير، نجم بايرن ميونيخ الألماني، والذي يصعب على مدرب الفريق البافاري الجديد، ومدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا الاستغناء عنه، وكذلك شهدت القائمة تواجد حارس ألماني آخر هو رينيه إدلر، لاعب نادي هامبورغ.



وأخيراً، ظهر اسم الحارس الهولندي المخضرم مارتن ستكلينبيرغ، الذي يدافع حالياً عن ألوان نادي روما الإيطالي، ويعد من أبناء مدرسة نادي أياكس أمستردام، التي لطالما استفاد برشلونة منها خلال العقود الماضية.



وفيما يتعلق بمستقبل فالديز خارج برشلونة، يبدو نادي ليفربول الإنكليزي في طليعة الأندية الساعية لضمه، وقد أعلن عن ذلك حتى قبل حسم اللاعب أمره واتخاذ قرار مغادرة برشلونة، وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية والإنكليزية فإن مسؤولي "الريدز" يتابعون تطورات القضية باهتمام كبير.



كما كشفت الصحافة الإسبانية كذلك عن وجهات أخرى محتملة لفالديز، من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي وانجي الروسي وأرسنال ومانشستر سيتي الإنكليزيان، وغيرها من الأندية الكبيرة التي لن تردد في مفاوضة اللاعب بحكم خبرته الواسعة مع برشلونة.