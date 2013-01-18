لاعب جزائري يرفض التصوير مع مشجع مدريدي آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: غزة – محمود زقوت

فاجأ قائد المنتخب الجزائري مهدي لحسن عشرات المعجبين الذين التفّوا حوله بعد فراغه من إحدى الحصص التدريبية لمنتخب بلاده المتواجد في مدينة روستنبورغ الجنوب إفريقية لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013، بعد رفضه طلب أحدهم التقاط صورة تذكارية معه لارتدائه قميص نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.



واعتذر لاعب نادي خيتافي الإسباني عن التصوير مع أحد أنصار المنتخب الجزائري؛ لارتدائه قميص نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، مبرراً سبب امتناعه عن التقاط الصورة إلى حساسية الموقف عند مشجعي ناديه الحالي خيتافي، خاصة وأن البطولة تحظى باهتمام منقطع النظير في وسائل الإعلام الإسبانية التي قد تنقل الحدث على غير واقعه، على حد قوله.



وطالب قائد المنتخب الجزائري- على سبيل الدعابة- المشجع بارتداء قميص برشلونة لالتقاط صورة تذكارية في وقت لاحق، في إشارة إلى عشقه لنادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني.



وأعرب لحسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' عن تشوقه في الدخول للمنافسة القارية قائلا: ''اليوم غادرنا مقر إقامتنا ونتحول إلى فندق آخر، نحن على بعد ستة أيام من دخول المنافسة وأنا متشوق لدخولها".



وكان لحسن قد عاد إلى أجواء التدريبات الجماعية، الثلاثاء الماضي، استعداداً لمباراة تونس ضمن البطولة الإفريقية، وذلك بعد أيام من التوقف بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى الفخذ.



وتعرض مهدي لإصابة في الفخذ خلال التدريبات أبعدته عن رفاقه في المباراة الودية التي خاضها المنتخب أمام جنوب إفريقيا نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتدرب الأحد منفرداً ويلجأ لإجراء الفحص بالرنين المغناطيسي الذي لم يكشف عن أي خطورة للإصابة.



ويستهل منتخب الجزائر مشواره في البطولة يوم ٢٢ من الشهر الجاري بمواجهة تونس في المجموعة الرابعة.



ولن تكون مهمة المنتخب الجزائري في سعيه للظفر باللقب القاري الثاني في تاريخه مفروشة بالورود بعد أن اصطدم بالمجموعة الرابعة أو كما أطلق عليها مجموعة الموت الحديدية، والتي تضم إلى جانب الجزائر منتخب ساحل العاج المدجج بالنجوم بقيادة ديدييه دروغبا ويحيى توريه وجيرفينيو وسالومون كالو، إضافة إلى المنتخب التونسي الذي يسعى بدوره لإحراز اللقب الثاني له في تاريخه والأول تحت قيادة المدرب المحلي سامي الطرابلسي، ومنتخب توغو بقيادة مهاجم توتنهام الإنكليزي إيمانويل أديبايور الذي قرر العدول عن قراره السابق بعدم المشاركة مع منتخب بلاده بسبب المخاوف الأمنية، ليشارك مع منتخب بلاده.