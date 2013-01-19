أبوتريكة يرفض ملايين بني ياس ويوقع للأهلي آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

قطع لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي المصري محمد أبوتريكة الطريق على كل التكهنات التي أثيرت خلال الـ 48 ساعة الماضية، والمتعلقة بخبر انتقاله إلى فريق بني ياس الإماراتي، حيث وقع عقداً جديداً مع ناديه قبل ساعات قليلة، اليوم السبت، حتى عام 2015.



وأعلن أبوتريكة اعتذاره عن قبول عرض بني ياس الإماراتي مقابل 2 مليون دولار، نزولاً على رغبة المدير الفني للفريق حسام البدري الذي أعلن تمسكه الكبير باللاعب خلال الفترة المقبلة.



وكان اللاعب قد اجتمع مع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ الذي أبلغه بأن سياسة النادي الجديدة تتجه لتخفيض عقود جميع اللاعبين الذين سيتم التجديد لهم خلال الفترة المقبلة بنسبة 50 %.



ورغم توقيع أبوتريكة لعقده الجديد، إلا أن الشواهد تقول بأن إدارة النادي الأهلي المصري ستواجه أزمة حقيقية عند التجديد لبقية لاعبي الفريق الذين شارفت عقودهم على الانتهاء وهم: وائل جمعة، ومحمد بركات، وسيد معوض، وحسام غالي.