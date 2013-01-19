إبعاد حازم إمام من معسكر الإمارات آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: القاهرة- جمال محمد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفع مذكرة إلى مجلس الإدارة فور العودة من الإمارات لمعاقبة اللاعب حازم إمام بعد إبعاده، اليوم السبت، من معسكر الفريق بالإمارات إثر اعتراضه على عدم اختياره ضمن التشكيل الأساسى لمباراة زينيت الروسى الودية المقررة مساء اليوم.



وأكد أسامة نبيه مدرب الفريق في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أن الأمر متروك لمجلس الإدارة "خاصة أنها ليست السابقة الأولى للاعب الذي أخطا في حق نفسه وحق النادي"، وقال: "لن نتهاون مع مخطئ أياً كان".



وهذه الواقعة هي الثانية للاعب نفسه خلال شهر، إذ سبق لمدرب الفريق أن طرده من الملعب الأسبوع قبل الماضي، إثر مشادة كلامية بينه وبين نجم الزمالك أحمد حسن مما اضطر اللاعب إلى إلقاء السترة على الأرض وهو ما استدعى فييرا إلى إبعاده من الملعب.



إلى ذلك ترددت أنباء عن نية مدرب الفريق فييرا عدم العودة مع بعثة الفريق، غدا الأحد، لأسباب غير معلومة وهو ما يضع، بحسب مراقبين، علامات استفهام عدة حول استمرار المدرب من عدمه مع الفريق.







وكان المدير الفني فييرا طلب عبر اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الكرة حمادة إمام عرض المهاجم البنيني رزاق للبيع، وشدد خلال حديثه معه على ضرورة البحث عن بديل إفريقى قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.







ورفض المدرب البرتغالي قيد رزاق ضمن القائمة الإفريقية ووصفه بأنه "لاعب غير ملتزم بدليل عدم انتظامه في تدريبات الفريق منذ أكثر من شهرين".