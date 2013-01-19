البحـــــرين الحصـــان الأسود آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

كسبت مملكة البحرين كل التحديات وحققت نجاحات فاقت ما تحقق في دورات كأس الخليج العربي السابقة ولهذا اعتبرت البحرين الفائز الأول ببطولة دورة الخليج الواحد والعشرين قبل بطلها، وإذا كانت الجماهير الرياضية هي ملح البطولة فإن الجماهير البحرينية حققت أرقاماً لم يسبق للدول السبع التي نظمت البطولة من قبل، فالحضور الجماهيري جعل الملاعب ممتلئة في كل مباريات الدورة وبحماس غير طبيعي. نعم عاشت مملكة البحرين فى خليجي 21 وعشنا معها أياماً هي الأجمل في تاريخ دورات الخليج؛ لأنها بدأت بالحب الحقيقي والفرح من القلب وانتهت بحب الخير للجميع دون أن يعكرها تنافس غير شريف لأنها استقبلت وفود الدورة وضيوفها وزوارها بحضن كبير وقلب وسع الجميع، أما شعبها الخلوق الوفي فقد أدهش الخليجيين والعرب وحتى الاجانب بأصله عبر تقديم كافة التسهيلات والخدمات لكل مسؤول أو إعلامي أو زائر (حقاً إنه شعب أصيل)، مما جعلهم سعداء طيلة ايام الدورة. وعن شخصي وبكل صدق اقولها لمست انطباعاً غير مألوف دائماً من الجميع كلاعبين ومدربين ومسؤولين وإعلاميين وجماهير جاءت إلى البحرين وتمنت البقاء بها مدة اكبر، معبرين عن طيبة شعب البحرين وأصالتها، مؤكدين زيارتها مرة اخرى في اي وقت يسمح لهم مستقبلاً. أقدم تهنئتي هنا الخالصة لمملكة البحرين العزيزة كافة ملكاً وحكومة وشعباً، وهذا حق واجب علينا وبمعيّتهم كل من ساند ونظم في هذه الدورة، مؤكدين ان بلادهم متطورة ومتقدمة في تنظيم كافة البطولات برجال لا يعرفون المستحيل. نقطة شديدة الوضوح بعد خسارتنا المركز الثالث بنتيجة ثقيلة جداً من المنتخب الكويتى 6/1، اصبح منتخب البحرين هو (اللغز الحائر) لانه أصاب الشارع البحريني بنوع من الألم والحسرة!! ولكن الذي شفع لنا بأن (مملكة.. البحرين.. هي الحصان الاسود) بدلاً منه!! وعليه يجب اعادة النظر في استراتيجية المدرب والمنتخب مستقبلاً (وكلام مني اخير.. للذي لم يفهم معنى اسم البحرين وشعارها ويهم بتسليم سلاحه للخصم ويعترف بخسارته في المعركة مبكراً بدون ادنى مسؤولية.. فهو لا يشرّف البحرين وكفى دموعاً نزلت من آبائنا وأمهاتنا قبل جماهيرنا يوم امس!!!!) انها كارثة لا تليق بالبحرين أبداً.. والله عيب!!



نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية

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