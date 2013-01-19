الخسارة فادحة والله أعلم آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

مثلما أصبحت قطارات السكة الحديد مقبرة للمصريين ونعوشا طائرة للركاب.. اصبحت ملاعب الامارات مقبرة للكرة المصرية بعد سقوط المنتخب بسبعة اهداف في لقاءي غانا وكوت ديفوار.. ثم ثلاثية الزمالك في اول لقاء له هناك !!



تقدم المنتخب علي غانا بهدف لم يستمر حتي خسر المنتخب بالثلاثة.. وتقدم الزمالك بهدفين علي شختار الاوكراني ولم يستمر طويلا حتي خسر الزمالك بالثلاثة.. تري هل دفاع الكرة المصرية جاهل ام قاصر.. ولا معمول له عمل علي ذيل فأر ميت بالفضيحة داخل مصر وخارجها !!







من عجائب وطرائف الكرة المصرية انها تصرخ وتولول لهروب الناشئين واللعب في خارج مصر دون ان تحصل الاندية علي مقابل ومن المؤسف ان تلك الاندية تعرف انها مخطئة من البداية لعدم توقيعها العقود الرسمية مع هؤلاء الناشئين فمن الذي يحاسب ؟!! النادي المقصر الجاهل بشئون الاحتراف.. ام اللاعب الذي يبحث عن فرصة احتراف حقيقية بعقود رسمية !!حاسبوا مجالس الادارة علي جهلها اولا ثم ابحثوا عن حقوق الاندية..







ياسعده وياهناه المدرب الذي يعمل في تدريب احد المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج !! فهو اما ان يفوز فتنهال عليه العطايا والهدايا ويحصل علي الملايين ويرتفع سعره واما ان يخسر مثل ريكارد الهولندي مدرب السعودية او البرازيلي باولو اوتوري مدرب قطر.. فتتم اقالته كما حدث فيحصل علي الملايين للتصالح او الرجوع الي بلده.. يعني كده كسبان.. وكده كسبان وخزائن العرب هي الخاسرة !!!



اتعجب والله من الانتخابات الرياضية وافرازاتها الغريبة لانها تخلق من اصدقاء الامس اعداء اليوم والعكس صحيح !! وكله حسب المصلحة والمكاسب الشخصية.. واللجنة الاولمبية تشهد الآن معركة شرسة بين اصدقاء الامس خالد زين ومحمد شاهين ولكليهما قائمة كاملة في الانتخابات ومهما كان الفائز منهما فالرياضة المصرية هي التي ستفتقد لكل اعضاء الجبهة الخاسرة الذين سيتوارون عن الانظار لمدة اربع سنوات!!







المشكلة اننا لا نعرف الوسطية في حياتنا فإما ان نحب وندعم ونساند حتي النهاية.. واما ان نقاطع ونحارب ونرفض ونشجب حتي اقصي درجة.. لكن اين المصلحة والحكم علي الاحداث من اجل الصالح العام.. هذا مالا نعرفه في مصر !!







نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" المصرية

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