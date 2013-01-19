الدوري الألماني بايرن ميونخ يضرب بقوة ويهزم غرويثر بثنائية آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: برلين - فرانس برس

بدأ بايرن ميونيخ المتصدر العام الجديد بشكل أقوى من الطريقة التي أنهى فيها سابقه، وذلك بعدما عمق جراح ضيفه غرويثر فيورث متذيل الترتيب بالفوز عليه 2-صفر، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



على ملعب "اليانز ارينا"، ضرب بايرن بقوة في مستهل مرحلة الإياب من الـ"بوندسليغا" بعد أن أنهى الذهاب بتعادل مخيب على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (1-1)، وذلك بفضل هدافه الجديد الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل الهدفين، رافعا رصيد فريق المدرب يوب هاينكيس الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم للإسباني جوسيب غوارديولا، الى 45 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه باير ليفركوزن.



وأنهى النادي البافاري، الذي ضرب موعدا في الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس مع بوروسيا دورتموند في اعادة لنهائي الموسم الماضي حين فاز الأخير بنتيجة كبيرة 5-2 محرزا الثنائية المحلية، الشوط الأول متقدما بهدف سجله ماندزوكيتش في الدقيقة 26 بكرة سددها بيمناه من منتصف المنطقة بعد تمريرة عرضية من توماس مولر، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61 من كرة رأسية بعد أن وصلته الكرة من توني كروس إثر ركلة ركنية، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم.



وعلى ملعب "باري ارينا"، بدأ باير ليفركوزن العام الجديد من حيث أنهى سابقه وحسم مواجهته القوية مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت، العائد بقوة إلى دوري الأضواء بالفوز عليه 3-1.



وثأر باير ليفركوزن الذي أنهى العام الماضي بفوز كبير على هامبورغ (3-صفر)، من اينتراخت فرانكفورت الذي كان فاز عليه في المرحلة الافتتاحية 2-1، وألحق به الهزيمة السادسة موجها بذلك ضربة شبه قاضية لآمال فريق المدرب ارمين في العودة إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 1959 حين أحرز لقبه الأول والأخير.



وافتتح صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 31 عبر المدافع البولندي سيباستيان بوينيتش إثر ركلة ركنية، ثم أضاف شتيفان كيسلينغ الهدف الثاني لفريقه والثالث عشر له هذا الموسم بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة من غونزالو كاسترو (33).



وفي الشوط الثاني أضاف اندري شورله الهدف الثالث للفريق الذي يشرف عليه الثنائي ساشا ليفاندوفسكي والفنلندي سامي هيبيا بعد تمريرة من كيسلينغ اثر هجمة مرتدة سريعة (58)، قبل ان ينجح الضيوف في تسجيل هدف الشرف عبر الكسندر ماير بكرة سددها بيمناه من منتصف المنطقة الى الزاوية اليمنى الارضية لمرمى الحارس برند لينو (78).



وعلى ملعب "فيسر شتاديون"، حقق دورتموند فوزا كاسحا على مضيفه فيردر بريمن بعد ان تغلب عليه بخماسية نظيفة، بينها هدفان لماريو غوتسه (9 و19) الذي رفع رصيده الى 8 اهداف، وآخر للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (81) الذي رفع رصيده 12 هدفا، فيما اضاف البرازيلي فيليبي سانتانا (48) والبولندي الاخر ياكوب بلاشيكوفسكي (85) الهدفين الاخرين.



ورفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده الى 33 نقطة وابتعد في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن اينترخت فرانكفورت.



وانتهت المواجهة بين ماينتس السابع وضيفه فرايبورغ السادس بالتعادل صفر-صفر في لقاء خاض صاحب الأرض ثوانيه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الشاب الاميركي-الالماني شون باركر (19 عاما) في الدقيقة الأخيرة.



وحصد فولفسبورغ ثلاث نقاط ثمينة لصراعه من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر وذلك بفوزه على ضيفه شتوتغارت بهدفين للبرازيلي دييغو (50) والكسندر مادلونغ (67)، رافعا رصيده إلى 22 نقطة فيما تجمد رصيد ضيفه عند 25 نقطة.



وبدأ هوفنهايم مشواره مع مدربه الجديد ماركو كورتس بتعادل على ارضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-صفر.



وكان كورتس خلف ماركوس بابل الذي اقيل من منصبه في أوائل ديسمبر الماضي/كانون الأول، بعد 10 أشهر فقط على استلامه مهامه.



ويقدم هوفنهايم أصعب موسم له في دوري الأضواء اذ يقبع في المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه مواجهة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية، بعد أن خسر مبارياته الست الأخيرة في 2012 بسبب دفاعه الهش الذي تسبب بدخول 41 هدفا في شباكه حتى الان.



ويأمل هوفنهايم الذي خرج ايضا من مسابقة الكأس على يد فريق من الدرجة الرابعة، أن يتحسن الوضع في النصف الثاني من البطولة في ظل وصول كورتس (43 عاما) الذي توج كلاعب بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997 مع شالكة حين كان يلعب الى جانب اندرياس مولر الذي يشغل حاليا منصب مدير هوفنهايم.



وأشرف كورتس سابقا على كايزرسلاوترن وصعد به الى الدرجة الاولى عام 2010 قبل ان يقوده الى المركز السابع في الموسم التالي لكنه اقيل من منصبه في مارس الماضي/آذار، بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز في 16 مباراة على التوالي.