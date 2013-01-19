الصحف الإماراتية تحتفل بأبطال خليجي 21 آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - فرانس برس

أشادت الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم السبت، بفوز منتخب بلادها بلقب بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين لكرة القدم في البحرين بتخطيه نظيره العراقي 2-1 في المباراة النهائية.



وتصدر خبر الإنجاز عناوين الصحف في صفحاتها الرئيسة وملاحقها الرياضية، وركزت على قيمة ما تحقق في البحرين للبناء مستقبلاً على المنتخب الذي يطلق عليه في الإمارات لقب "منتخب الأحلام".



وعنونت صحيفة الاتحاد "الأبيض على عرش الخليج.. سووها رجال خليفة"، في إشارة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقالت الصحيفة في صفحاتها الداخلية "منتخبنا ملك الخليج بعدما روض أسود الرافدين بهدفين".



وكتبت صحيفة الخليج "منتخب الأحلام الإماراتي بطل خليجي 21"، معتبرة أن "الصعود إلى منصة التتويج الخليجية للمرة الثانية بعد عام 2007 جاء من رحم المعاناة إثر الدخول في وقتين إضافيين، لكن إسماعيل الحمادي كان حاضراً لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 106 الذي أفرح الوطن بأسره".



وقالت صحيفة "البيان": "شكراً لكم وتستاهلون الناموس"، وركزت على تصريح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الذي وجه كلمة للاعبين قال فيها "شباب الإمارات عزيمة وتحد وفخر لنا أينما ذهبوا، منتخبنا أدخل الفرحة في كل بيت، شكراً لكم".



أما صحيفة "الإمارات اليوم" فعنونت "الأبيض فوق النخل"، متحدثة أن رجال المنتخب كانوا أسوداً في المباراة النهائية.



وكان لافتاً أن كتاب الرأي في الصحف الإماراتية تحدثوا عن الإنجاز في الصفحات الأولى إسقاطاً على جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية أخرى، في مفارقة لا تتكرر دائماً في حدث رياضي من هذا النوع.



وقالت صحيفة "الخليج" في مقال على صفحتها الأولى بعنوان "انتصار وطن".. أبعد من الفوز في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم على أهميته فعندما رفع منتخبنا الكأس الغالية رفع شعبنا معه شعار التصميم على الوصول والانتصار.. الفوز في المحصلة النهائية تتويج للمنجز التنموي والحضاري لهذه الدولة التي أثبتت تقدمها وأحقيتها وجدارتها في كل الميادين.



وأضافت الخليج أن "هذا الفوز يرمز إلى الإمارات كعنوان صعب في المنطقة والعالم ومن تجليات المشهد روح الولاء والانتماء التي تأججت خلال دورة الخليج كما تتوج دائماً في مناسبات كهذه وخارجها، وهذا ديدن شعبنا في تلاحمه بقيادته الحكيمة الرشيدة، وفي تعبيره عن استعداده لإحراز قصب السبق في كل شأن وطني".



ومن جهته، قال ناصر الظاهري في عموده اليومي بصحيفة "الاتحاد" تحت عنوان" لا شيء ينقص من بهاء الأبيض": لا حديث من قبل ولا من بعد إلا عن الأبيض ومنجزاته وما يمكن أن يفعله منتخب الوطن وما يمكن أن يدخله في نفوس الناس من بهجة وسعادة وما يضيفه إلى فرح نفوسهم، والأمر يتعدى أن يكون مباراة نهائية والظفر بكأس دورة الخليج ويتعدى تمثيلاً رياضياً في محفل خارجي هو شيء من التلاحم والتآلف والتآزر من الشعب كله مواطنين ومقيمين نحو غاية هي راية الوطن العالية ونشيد الإمارات وحبها الذي يسكن الصدور هي فكرة نحو سمو المشاعر باتجاه هذا الوطن الغالي واتجاه ما يسطره من منجزات كثيرة على الصعد كافة.