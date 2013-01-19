الفرنسي سيسيه ينتقل إلى الغرافة على سبيل الإعارة آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: لندن - فرانس برس

أكد هاري ريدناب، مدرب كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، إعارة المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه لنادي الغرافة القطري.



وقال ريدناب: "ستسمح له هذه الإعارة باللعب، وبالنسبة لنا تخفيض حجم رواتب اللاعبين".



وكانت وكالة "فرانس برس" علمت، أمس الجمعة، من مصدر موثوق أن سيسيه في طريقه للانتقال إلى صفوف الغرافة: "بلغت مفاوضات سيسيه مع الغرافة مرحلة متقدمة ويرجح انتقاله إلى هناك في الأيام القليلة المقبلة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".



وكان سيسيه (31 عاماً) انضم إلى الفريق اللندني العام الماضي من لاتسيو روما الإيطالي لغاية 2014، وهو سيكتشف البطولة الخامسة له بعد فرنسا وإنكلترا وإيطاليا واليونان.



وسينضم سيسيه إلى مهاجم باريس سان جرمان البرازيلي نيني الذي انتقل إلى الغرافة أيضاً مطلع الأسبوع الحالي.