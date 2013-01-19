اليويفايعاقب أياكس بسبب إساءة جماهيره لـشيوخ خليجيين آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: دبي – إبراهيم عمر

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبة مالية على نادي أياكس أمستردام الهولندي، بسبب رفع جماهيره لافتات مسيئة لشيوخ خليجيين خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنكليزي ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وذكر"يويفا" أنه غرّم أياكس مبلغ عشرة آلاف يورو بسبب تلك اللافتات، التي اعتُبرت مسيئة ومُهينة، وهي ليست العقوبة الأولى التي تُفرض على النادي بسبب سلوك مشجعيه التي لطالما جلبت له المشاكل.



وخلال مباراة أياكس أمام مانشستر سيتي حملت الجماهير الهولندية لافتة تُظهر شيخاً ملتحياً يرتدي الثوب (الدشداشة) والغترة ويحمل كيساً مليئاً بالنقود مختوما بعلامة الدولار، وقد وضعت إشارة "خطأ" على الصورة، وذُيّلت بعبارة "ضد كرة القدم الحديثة".



وأرادت جماهير النادي الهولندي بذلك توجيه رسالة بأنها ضد السياسة الجديدة التي تقوم على استحواذ بعض الأثرياء الخليجيين على أندية كرة القدم.