تجهيز ملعب ماراكانا لكأس العالم بعشب ملعب برشلونة آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - آيات عبد الله

أعلنت اللجنة المشرفة على تطوير ملعب ماراكانا الشهير الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2014 الذي تستضيفه البرازيل، أن العشب الذي سيتم تسوية أرضيته به سيكون مماثلاً للعشب الذي يتزين به ملعب الكامب نو التابع لنادي برشلونة الإسباني.



ويتميز العشب الذي يوجد في الكامب نو، والذي صنع خصيصاً في مدينة بوردو الفرنسية، بتحمل درجات حرارة مختلفة، علاوة على احتفاظه برطوبته، إلى جانب رونقه وحالته الرائعة التي يظهر بها.



وتحتاج عملية زرع العشب لنحو 54 طبقة من النجيلة العشبية التي يتم فرشها في الملعب، وهو ما طالب به الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



ومن المقرر أن يتم افتتاح ملعب ماراكانا الشهير في الثاني من يونيو/حزيران المقبل حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الإنكليزي، وهي المباراة التي ستكون إعدادية للمنتخب البرازيلي قبل خوضه منافسات كأس القارات التي ستجري في البرازيل أيضاً بعدها بأسبوعين.



وهي المباراة الأولى التي ستجري بين المنتخبين منذ العام 1984، مع العلم أنهما سيلتقيان مرة أخرى بعدها بشهر واحد، في إطار احتفالات الإنكليز بتأسيس اتحادهم في ذكراه الـ150.



وقدرت أوساط برازيلية قيمة إعادة افتتاح وتطوير ملعب ماراكانا الشهير بنحو 400 مليون دولار، حيث كان من المقرر أن يتم افتتاحه الشهر المقبل، قبل أن يتم إرجاؤه لشهر يونيو/حزيران المقبل.



ويتسع الملعب الذي يعد من أكبر ملاعب كرة القدم في العالم لنحو 80 ألف متفرج، مع العلم أن هذا الملعب الذي أغلق منذ نحو 4 سنوات من أجل البدء بأعمال التطوير والتجديد كان قد افتتح للمرة الأولى في العالم 1950، كما أنه يعتبر إرثاً تاريخياً في البرازيل.



يذكر أن ملعب ماراكانا سيستضيف نهائي مونديال 2014، كما أنه سيحتضن مراسم افتتاح وختام دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في ريو دي جانيرو عام 2016.