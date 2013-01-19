تعيين لاعبة ألمانية شابة مديرة لمكتب غوارديولا آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - آيات عبد الله

لا تزال حمى الإعلان المدوي لبايرن ميونيخ عن تعاقده مع المدرب الإسباني الشاب بيب غوارديولا تلقي بأخبارها المتنوعة تباعاً، في الوقت الذي أسهبت فيه وسائل الإعلام المختلفة في الحديث عن التعاقد المفاجئ وغير المتوقع للفريق البافاري.



آخر تلك الأخبار كشفت النقاب عن قرار لإدارة بايرن ميونيخ تعيين لاعبة شابة كمديرة للمكتب التدريبي للمدرب الجديد غوارديولا.



وأسندت إدارة ميونيخ هذه المهمة للاعبة الشابة كاتلين كروغر التي كانت تلعب لفريق السيدات التابع للنادي البافاري.



وقالت مصادر مقربة من مسؤولي بايرن ميونيخ، إن قرار تعيين كروغر لهذا المنصب يأتي لما تمتلكه من مهارات إدارية وتدريبية عالية، علاوة على ما عرف عنها من دقة وإلتزام بالعمل.



إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذي في نادي بايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيغه، أن غوارديولا سيبدأ بتعلم اللغة الألمانية حتى يتواصل مع لاعبيه بشكل أفضل.



وقال رومينيغه: "غوارديولا الذي سيتولي تدريب البايرن اعتباراً من شهر يوليو/تموز المقبل خلفاً لبوب هاينكس سوف يحضر أيضاً اثنين من مساعديه معه"، مؤكداً أن الطاقم التدريبي لبايرن ميونيخ لن يتغير بكامله.



وفيما يخص المدرب الحالي لبايرن ميونيخ بوب هاينكس، أوضح رومنيغيه: "رغم ابتعاده عن الدكة التدريبية للفريق البافاري إلا أنه لن يتركه، حيث سيبقى داخل أسوار النادي، إذ سيعمل مستشاراً للفريق في الموسم المقبل، وسيكون ضمن خطط العمل في الإدارة".



ورغم مرور يومين على إعلان بايرن ميونيخ تعاقده مع غوارديولا إلا أن وسائل الإعلام الألمانية لا تزال ترحب بوصوله وتصفق له، لدرجة أن بعضهم وصف وصول غوارديولا لبايرن ميونيخ بوصول أوباما للبيت الأبيض.



وأطلق إعلاميون ألقاباً عدة على غوارديولا (الأعلى أجراً بين مدربي العالم) فور وصوله لبايرن ميونيخ، منها "أوباما كرة القدم"، و"فيلسوف النجاح".



ووقع غوارديولا عقداً يمتد لثلاثة مواسم مقابل تقاضيه 17 مليون يورو سنوياً.