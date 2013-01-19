سرقة 20 ألف يورو من منزل الكاميروني امبامي في جدة آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

تعرض المحترف الكاميروني في صفوف اتحاد جدة، موديست امبابي، اليوم السبت، لعملية سرقة مبلغ مالي كبير من منزله، يُقدّر بنحو 20 ألف يورو، الأمر الذي دفع اللاعب للتوجّه لأحد أقسام الشرطة في جدة للتبليغ عن الحادثة.



وكان امبامي قد تسلم من إدارة الاتحاد أمس مبالغ مالية تمثل رواتبه المتأخرة لدى الإدارة، ولم يقم بإيداعها في البنك بسبب عطلة يومي الخميس والجمعة، وحينما أراد اليوم السبت نقلها إلى البنك فوجئ بسرقتها من خزينته داخل المنزل الذي يقطن فيه.



وجاءت عملية السرقة لتزيد أوجاع اللاعب الكاميروني، بعدما غرمته لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخراً نحو 40 ألفاً، بسبب قيامه بحركة غير رياضية خلال مباراة الفريق أمام النصر في الدوري السعودي، وكذلك أوقف لمباراة واحدة.



وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها اعتمدت في قرارها على التسجيل المرئي لمباراة الاتحاد والنصر، وأن تقرير عمر المهنا رئيس لجنة الحكام شدد على أن حكم اللقاء لم يشاهد الواقعة وهو ما جعلها تتدخل لإصدار قرار طبقاً للوائحها الرسمية.