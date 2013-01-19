سوسيداد يصعق برشلونة ويذيقه الخسارة الأولى هذا الموسم آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: مدريد - فرانس برس

نجح ريال سوسييداد في تحقيق ما عجز عنه الكبار، وتمكن من مفاجأة ضيفه برشلونة المتصدر وألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم بالفوز عليه 3-2، اليوم السبت، على "ستاديو انويتا" في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبدا النادي الكاتالوني في طريقه لكي يحقق فوزه الثالث عشر على التوالي والتاسع عشر هذا الموسم، بعد أن تقدم على مضيفه بهدفين نظيفين في الشوط الأول، لكن سوسييداد نجح في العودة إلى اللقاء قبل دخوله إلى استراحة الشوطين، ثم استفاد من التفوق العددي، بعد اضطرار "بلاوغرانا" إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بسبب طرد جيرار بيكيه، لكي يدرك التعادل.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف سوسييداد هدف الفوز على النادي الكاتالوني بفضل البديل ايمانول اغيرتكسي.



وهذه المرة الثانية فقط التي يهدر فيها برشلونة النقاط هذا الموسم، وكانت الأولى في السابع من أكتوبر الماضي/تشرين الأول، حين تعادل مع ضيفه وغريمه الأزلي ريال مدريد 2-2.



وتأتي هزيمة اليوم بعد أن اكتفى النادي الكاتالوني بالتعادل مع ملقة على أرضه 2-2 الأربعاء الماضي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس رغم اضطرار الأخير إلى خوض ربع الساعة الأخيرة بعشرة لاعبين.



ورغم الهزيمة التي مني بها اليوم وعجزه عن الفوز على سوسييداد في ملعب الأخير للمرة الاولى منذ مايو 2007/أيار (2-صفر)، ما زال برشلونة في وضع مريح لأن الفارق الذي يفصله عن ملاحقه أتلتيكو مدريد سيتقلص إلى 8 نقاط في حال فوز الأخير على ليفانتي غدا الأحد.



وبدأ النادي الكاتالوني اللقاء بشكل مثالي إذ تقدم بهدفين نظيفين، الأول عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ29 هدفا، بعد أن افتتح التسجيل في الدقيقة 7 بعد تمريرة من اندريس انييستا، ثم أضاف بدرو رودريغيز الهدف الثاني لرجال تيتو فيلانوفا في الدقيقة 25 بتسديدة من مسافة قريبة بعد عرضية من البرازيلي داني الفيش.



لكن سوسييداد عاد إلى أجواء اللقاء قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول، بعدما نجح غونزالو كاسترو في تقليص الفارق بعد تمريرة من المكسيكي كارلوس فيلا (41).



وتعقدت مهمة النادي الكاتالوني في الشوط الثاني عندما رفع الحكم الإنذار الثاني في وجه بيكيه (56) ما اضطر فريقه لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين، فاستفاد سوسييداد سريعا من التفوق العددي ليطلق المواجهة من نقطة الصفر بفضل كاسترو الذي تحولت تسديدته من الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وخدعت الحارس فيكتور فالديس (62).



وعندما اعتقد الجميع أن المباراة تتجه للتعادل تمكن البديل اغيرتكسي وبعد أربع دقائق على دخوله بدلا من فيلا من مفاجأة عشاق النادي الكاتالوني بهدف قاتل، جاء بعدما انقض على الكرة إثر تمريرة من كارلوس مارتينيز ووضعها بقدمه اليمنى في شباك فالديس (90).



وفي مباراة ثانية، حقق غرناطة فوزه الخامس هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه القوي رايو فايكانو السادس بهدفين لخوردي المات (24 خطأ في مرمى فريقه) وخوسيه ريسيو (80).