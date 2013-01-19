صحيفة إسبانية تتوقع انتقال كاسياس لبرشلونة في صفقة تاريخية آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: دبي - إبراهيم عمر

عادت بعض الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية لتطرح مجدداً فكرة انتقال قائد ريال مدريد إيكر كاسياس للغريم الأزلي برشلونة، في أعقاب إعلان حارس الفريق الكاتلوني فيكتور فالديز بشكل رسمي عزمه الرحيل بمجرد انتهاء عقده العام المقبل، مع توقعات ببيعه من قبل إدارة النادي قبل ذلك.



ورغم أن تحوّل لاعب بحجم كاسياس من الريال إلى برشلونة يبدو أمراً شبه مستحيل لأسباب وعوامل عديدة، فإن بعض الصحف الإسبانية لم تتردد في استعراض مبررات تؤكد أن انتقال قائد المنتخب الإسباني لأفضل فريق في العالم قد يصبح واقعاً.



ونشرت صحيفة "الكونوميستا" الإسبانية تقريراً توقعت فيه أن ثمة فرصة واردة لإبرام صفقة تاريخية قريباً، يرتدي بموجبها كاسياس قميص وقفازات برشلونة، الذي لن يجد أفضل من ابن غريمه ريال مدريد لحراسة عرينه بعد الرحيل الوشيك لفالديز.



وقالت الصحيفة إنه للوهلة الأولى يبدو من غير المنطقي مجرد توقع انتقال كاسياس لبرشلونة، بيد أن كرة القدم لم تعد تعترف بالمستحيلات، خاصة إذ حضر المال، مع الإرادة من قبل الأطراف الثلاثة: ريال مدريد، برشلونة وكاسياس.



ولفتت إلى أن من بين الأسباب التي تشجع على استيعاب فكرة انضمام كاسياس لبرشلونة، هي وجود علاقة صداقة قوية بين الحارس الأول لمنتخب إسبانيا، وزملائه فيه من نجوم النادي الكاتلوني، مثل اندرييس انييستا وتشافي هيرنانديز وكارليس بويول وغيرهم، بالإضافة للعلاقة الودية مع النجم ليونيل ميسي.



ولم يغفل التقرير المرور على مشكلة كاسياس الأخيرة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، والتي قد تجعله يفكر بطرق أبواب الرحيل عن النادي الملكي، مشيراً إلى أن التعايش بين الاثنين بات صعباً جداً، ولا بد من رحيل أحدهما عن النادي، وإن كان الأقرب لذلك هو مورينيو.



لكن في المقابل، نوّه تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك عوامل أخرى تجعل انتقال كاسياس لبرشلونة أمراً صعباً، مثل قيمة الشرط الجزائي الضخم في عقده مع الريال، والذي يبلغ 150 مليون يورو، فضلاً عن أن الحارس المخضرم نفسه أعلن قبل أشهر أنه يعتزم إنهاء مسيرته الكروية خارج إسبانيا، وتحديداً في الولايات المتحدة.



وبدورها، لم تخف جماهير برشلونة رغبتها الشديدة في ضم كاسياس لفريقها، وقد عبرت عن ذلك من خلال استفتاء نظّمته صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكاتلوني، إذ صوّت 73% من المشجعين تأييداً لفكرة جلب نجم ريال مدريد.



وقد أشارت الصحيفة إلى مسألة ضم كاسياس لا تبدو واردة بالنسبة لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي لا يبشر تاريخه بمجرد طرح فكرة انتقال أحد لاعبيه للغريم التقليدي، بل على العكس تماماً كان هو بطل صفقة ضم نجم برشلونة السابق البرتغالي لويس فيغو للريال عام 2000.