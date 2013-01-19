مانشستر سيتي يهزم فولهام ويواصل الضغط على اليونايتد آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: لندن - فرانس برس

وضع لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا مانشستر يونايتد تحت الضغط، بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز على ضيفه فولهام 2-صفر، اليوم السبت، على "استاد الاتحاد" في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وسجل سيلفا هدفي اللقاء ليمنح فريق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني فوزه الرابع على التوالي منذ خسارته المفاجئة أمام سندرلاند (صفر-1) في 26 ديسمبر الماضي/كانون الأول.



ورفع فريق الـ"سيتيزينس" رصيده إلى 51 نقطة وأصبح على بعد 4 نقاط من جاره اللدود يونايتد الذي يخوض غدا اختبارا صعبا للغاية في ضيافة توتنهام الرابع.



واستهل سيتي الذي استعاد خدمات الأرجنتيني سيرخيو اغويرو بعد تعافيه من الإصابة (دخل في الدقائق العشر الأخيرة بدلا من مواطنه كارلوس تيفيز)، اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 2 وذلك عندما فقد اليوناني يورغوس كاراغونيس الكرة التي وصلت إلى المهاجم البوسني ادين دزيكو من جيمس ميلنر فسددها قوية من خارج المنطقة صدها الحارس الأسترالي مارك شفارتسر لكنها سقطت أمام الإسباني دافيد سيلفا فتابعها في الشباك.



وضرب اللاعب الإسباني مجددا في الشوط الثاني وأكد فوز فريقه بهدف مميز بعد أن وصلته الكرة بتمريرة بالكعب من تيفيز على الجهة اليسرى فتوغل في المنطقة قبل أن يسددها بحنكة فوق شفارتسر (69).



وعلى ملعب "انفيلد"، سحق ليفربول ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة تناوب على تسجيله جوردان هندرسون (26) والأوروغوياني لويس سواريز (36) الذي رفع رصيده إلى 16 هدفا، ودانيال ستاريدج (59) الذي سجل هدفه الثالث في ثالث مباراة له مع "الحمر" بعد انضمامه إليهم من تشلسي، والقائد ستيفن جيرارد (66) وراين بينيت (74 خطأ في مرمى فريقه).



ورفع فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي خسر في المرحلة السابقة أمام غريمه مانشستر يونايتد (1-2)، رصيده إلى 34 نقطة وصعد إلى المركز السابع بفارق الأهداف أمام وست بروميتش البيون الذي حول تخلفه أمام ضيفه أستون فيلا بهدفين للبلجيكي كريستيان بينتيكي (12) وغابرييل اغبونلاهور (31) إلى تعادل 2-2 بفضل كريس برانت (49) والنيجيري بيتر اوديموينغي (84).



كما أصبح ليفربول على المسافة ذاتها من أرسنال السادس بانتظار مباراة الأخير مع جاره تشلسي غدا الأحد.



يذكر أن بانتظار ليفربول ثلاثة اختبارات صعبة في المراحل الثلاث المقبلة أمام أرسنال ومانشستر سيتي ووست بروميتش.



وواصل سوانسي سيتي، الذي أصبح هذا الموسم أول فريق ويلزي يشارك في الدوري الممتاز، عروضه الجيدة وتخلص من عقبة ضيفه ستوك سيتي بالفوزعليه بثلاثة أهداف لبن ديفيس (49) والهولندي-الكندي جوناثان دي غوزمان (57 و80)، مقابل هدف لمايكل أوين (90) الذي افتتح سجله التهديفي مع فريقه الجديد بعد أن انضم إليه من مانشستر يونايتد.



وتواصلت معاناة نيوكاسل هذا الموسم بخسارته على أرضه أمام ريدينغ بهدف للفرنسي يوهان كاباي (34)، مقابل هدفين لادم لو فوندر (70 و76).



وفاز سندرلاند على مضيفه ويغان اثلتيك بثلاثة أهداف لكريغ غاردنر (17 من ركلة جزاء) والاسكتلندي ستيفن فليتشر (19 و42) الذي رفع رصيده إلى 10 أهداف، مقابل هدفين لديفيد فوغان (5 خطأ في مرمى فريقه) والتشيلي انخيلو هنريكيس (79).



واستهل المهاجم الدولي الفرنسي لويك ريمي مشواره مع كوينز بارك رينجرز الذي انتقل إليه منذ يومين من مرسيليا، بشكل جيد بعد أن وضعه في المقدمة (14) أمام مضيفه وجاره وست هام يونايتد لكن لاعب الـ"هامرز" الجديد-القديم جو كول أدرك التعادل (68)، حارما فريق المدرب هاري ريدناب من فوزه الثالث فقط هذا الموسم فبقي في ذيل الترتيب.