مكافآت أبطال الخليج أكثر من 90 مليون درهم آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية نت

جاوزت المكافآت المالية التي حصل عليها أفراد المنتخب الإماراتي الذي توج البارحة الأولى بكأس خليجي 21 لكرة القدم أكثر من 90 مليون درهم، 50 مليون منها قدمها رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



كما قدم أنجال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مبلغ 12 مليون، ومنحت الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبلغ 25 مليون درهم لبعثة المنتخب، بالإضافة إلى المكافأة المالية المخصصة لصاحب المركز الأول من اللجنة المنظمة والبالغة مليونين ونصف مليون درهم إماراتي.



كما منحت مؤسسة "برق الإمارات" الصحافية لاعب المنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن والشهير بـ"عموري" مبلغ 41 ألف درهم؛ لحصوله على لقب أفضل لاعب في البطولة، وكانت المطربة الإماراتية أحلام أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصد 100 ألف درهم إماراتي لصاحب هدف الفوز والتي صارت من نصيب المهاجم إسماعيل حمادي.



وستقام للفريق احتفالات عدة في مختلف إمارات الدولة تقديراً لهذا الإنجاز التاريخي.



وكان المنتخب الإماراتي قد توج بلقب دورة كأس الخليج العربي الـ 21 لكرة القدم بتغلبه على المنتخب العراقي 2ـ1 في نهائي البطولة الذي جمعهما، أمس الجمعة، على ملعب البحرين الوطني في العاصمة البحرينية المنامة ليضيف بذلك اللقب الخليج الثاني له بعد تحقيقه لقب خليجي 18 في الإمارات.