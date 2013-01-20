الدوري السعودي الفتح المتصدر في اختبار صعب أمام الرائد آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: العربية.نت

يخوض الفتح متصدر الدوري السعودي اختباراً صعباً، حينما يحل ضيفاً على الرائد في افتتاح المرحلة "17" للدوري السعودي, بعد فترة توقف استمرت لأكثر من "23" يوماً بسبب مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 21 التي اختتمت في المنامة، الجمعة الماضي، وحقق لقبها منتخب الإمارات.



ويخشى مدرب الفتح فتحي الجبال أن يؤثر هذا التوقف الطويل على مسيرة النادي المميزة هذا الموسم في الدوري والتي مكنته من اعتلاء صدارة الترتيب برصيد "39" نقطة.



وفي المقابل يأمل الرائد بقيادة مدربه التونسي عمار السويح إلى مواصلة أدائه التصاعدي في الفترة الأخيرة ووصوله إلى نصف نهائي كأس ولي العهد.



ويحتل الرائد المركز التاسع برصيد "18" نقطة وبفارق نقطة عن نجران الثامن.



وفي مكة المكرمة يستضيف الأهلي نظيره النصر في مباراة مؤجلة من المرحلة "12" بسبب مشاركة الفريق الآسيوية.



ويأمل مدرب الأهلي ياروليم أن يواصل الفريق صحوته بعد فوزه في مباراته الأخيرة قبل التوقف أمام الشباب بهدف نظيف, بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في هذا الموسم وخسارته للكثير من النقاط في الجولات السابقة.



ويبحث الأهلي عن رد اعتباره أمام النصر الذي نجح بإقصائه من مسابقة ولي العهد بعد فوز الأخير 2-1 في الدور ثمن النهائي.



وعزز الأهلي خط دفاعه بتعاقده مع الدولي أسامه هوساوي من نادي أندرلخت البلجيكي مقابل 8 ملايين ريال في الموسم.



ويحتل الأهلي وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي ووصيف بطل آسيا المركز السادس برصيد "22" نقطة.



وفي المقابل يبحث النصر عن مواصلة نتائجه المميزة والتي تحققت منذ تعاقد الفريق مع المدرب الأوروغوياني كارينيو والذي نجح بإعادة صياغة النصر من جديد.



وستشهد المباراة مشاركة البرازيلي باستوس المحترف الجديد بصفوف الفريق والذي سيعزز قوة وسط الفريق لاسيما بعد عودة المصري حسني عبدربه المتوقعة بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق لمدة شهر, بالإضافة إلى عودة الظهير الأيمن خالد الغامدي الذي تعافى هو الآخر من إصابته التي تعرض لها في الركبة.



ويحتل النصر المركز الرابع برصيد "28" نقطة.