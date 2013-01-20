النصر الإماراتي يعين السويدي أريكسون مستشاراً فنياً آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: دبي ــ فرانس برس

أعلن نادي النصر الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تعيين السويدي زفن غوران اريكسون مستشاراً فنياً، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد في مؤتمر صحافي غداً.



وستكون مهمة أريكسون (64 عاما) تقديم المشورة الفنية لمجلس إدارة النادي فيما يخص المراحل السنية والفريق الأول لكرة القدم الذي يدربه حالياً الإيطالي والتر زينغا.



وكان أريكسون على وشك العمل إلى جانب المدرب الكسندر شميدت في فريق ميونيخ 1860 ضمن الدرجة الثانية في ألمانيا قبل أن يتم الإعلان قبل يومين عن فشل المفاوضات بين الطرفين.



ويملك أريكسون سجلاً تدريبياً حافلاً من خلال قيادته لعدة أندية أوروبية كبرى مثل بنفيكا البرتغالي وروما ولاتسيو الإيطاليين ومانشستر سيتي الإنكليزي ومنتخبات إنكلترا والمكسيك وساحل العاج.