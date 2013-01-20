• أقيل ريكارد ومعه المعجل !
• وقبلهم رُحل (المدير) ليصبح (أمينا) !
• لسنا بحاجة لكثير من الذكاء لندرك تواضع ما قدموا !
• فالعمل أمامنا والنتائج تشهد لذلك العمل!
• رئيس الاتحاد السابق يشتكي من الإعلام!
• وريكارد يشتكي الضغط !
• والمعجل يشتكي الإعلام أيضاً !
• للإعلام علاته وسقطاته وتجاوزاته !
• وفيه كما في كل مجالات الحياة (الصالح) و (الطالح) !
•لكن حين يركض المسؤول ويعلق فشله على الإعلام فذاك (إفلاس) !
•في قضية عسيري الاتحاد، من (خبط) المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة !
• والمتهم أيضاً الإعلام !
• في المنامة وتصفيات كأس العالم الإعلام لم ينزل الميدان !
• الإعلام لم يأت بريكارد !
•ولم (يورطنا) بعقد بات حديث الناس !
• الإعلام لم يأت (بالأمين) الحالي ويؤسس (اتحاد الظل) !
• هناك انفلات إعلامي وهناك (تصفيات) للبعض صحيح !
• لكنهم جميعا لم يصنعوا حدثا !
• إشكالية المسؤول أنه يحلم بإعلام (معلب)!
• في الإمارات والعراق ، نسى المسؤول الإعلام!
• فحقق ما يريد !
• لم يفكروا بإصلاح (فساد) الإعلام لأنه ليس من شأنهم !
•سألوا الفشّار ماذا يريد (القوم)!
•استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (تعليب ) !
نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية
تعليب
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