تعليب آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

• أقيل ريكارد ومعه المعجل !



• وقبلهم رُحل (المدير) ليصبح (أمينا) !



• لسنا بحاجة لكثير من الذكاء لندرك تواضع ما قدموا !



• فالعمل أمامنا والنتائج تشهد لذلك العمل!



• رئيس الاتحاد السابق يشتكي من الإعلام!



• وريكارد يشتكي الضغط !



• والمعجل يشتكي الإعلام أيضاً !



• للإعلام علاته وسقطاته وتجاوزاته !



• وفيه كما في كل مجالات الحياة (الصالح) و (الطالح) !



•لكن حين يركض المسؤول ويعلق فشله على الإعلام فذاك (إفلاس) !



•في قضية عسيري الاتحاد، من (خبط) المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة !



• والمتهم أيضاً الإعلام !



• في المنامة وتصفيات كأس العالم الإعلام لم ينزل الميدان !



• الإعلام لم يأت بريكارد !



•ولم (يورطنا) بعقد بات حديث الناس !



• الإعلام لم يأت (بالأمين) الحالي ويؤسس (اتحاد الظل) !



• هناك انفلات إعلامي وهناك (تصفيات) للبعض صحيح !



• لكنهم جميعا لم يصنعوا حدثا !



• إشكالية المسؤول أنه يحلم بإعلام (معلب)!



• في الإمارات والعراق ، نسى المسؤول الإعلام!



• فحقق ما يريد !



• لم يفكروا بإصلاح (فساد) الإعلام لأنه ليس من شأنهم !



•سألوا الفشّار ماذا يريد (القوم)!



•استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (تعليب ) !



نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية

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