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عادل التويجري

تعليب

• أقيل ريكارد ومعه المعجل !

• وقبلهم رُحل (المدير) ليصبح (أمينا) !

• لسنا بحاجة لكثير من الذكاء لندرك تواضع ما قدموا !

• فالعمل أمامنا والنتائج تشهد لذلك العمل!

• رئيس الاتحاد السابق يشتكي من الإعلام!

• وريكارد يشتكي الضغط !

• والمعجل يشتكي الإعلام أيضاً !

• للإعلام علاته وسقطاته وتجاوزاته !

• وفيه كما في كل مجالات الحياة (الصالح) و (الطالح) !

•لكن حين يركض المسؤول ويعلق فشله على الإعلام فذاك (إفلاس) !

•في قضية عسيري الاتحاد، من (خبط) المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة !

• والمتهم أيضاً الإعلام !

• في المنامة وتصفيات كأس العالم الإعلام لم ينزل الميدان !

• الإعلام لم يأت بريكارد !

•ولم (يورطنا) بعقد بات حديث الناس !

• الإعلام لم يأت (بالأمين) الحالي ويؤسس (اتحاد الظل) !

• هناك انفلات إعلامي وهناك (تصفيات) للبعض صحيح !

• لكنهم جميعا لم يصنعوا حدثا !

• إشكالية المسؤول أنه يحلم بإعلام (معلب)!

• في الإمارات والعراق ، نسى المسؤول الإعلام!

• فحقق ما يريد !

• لم يفكروا بإصلاح (فساد) الإعلام لأنه ليس من شأنهم !

•سألوا الفشّار ماذا يريد (القوم)!

•استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (تعليب ) !

نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية
** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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